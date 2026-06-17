Música, danza y sabores regionales: llega una nueva edición de “El Folklore Está de Moda”

La peña “El Folklore Está de Moda” prepara una nueva edición para celebrar las raíces cuyanas con una jornada de música, danza y encuentro cultural. El evento se realizará el próximo 20 de junio, en coincidencia con el Día de la Bandera, desde las 12:00 horas en Il Pilonte, ubicado sobre Calle 5 pasando General Acha.

El ciclo, impulsado por jóvenes sanjuaninos, continúa creciendo como un espacio que busca revalorizar el folclore y acercar las tradiciones populares a nuevas generaciones, combinando la identidad cuyana con una propuesta de entretenimiento y celebración.

Mientras avanzan los preparativos, desde la organización confirmaron la grilla de artistas que serán parte de la jornada. La música estará a cargo de:

Caile SJ

Tierra Blanca Folklore

Bajo Sol Música

Los Videla

Sueños Cuyanos, quienes llegarán desde Mendoza

Además de los shows en vivo, la propuesta incluirá danza, gastronomía típica y un ambiente que busca recuperar el espíritu de las peñas tradicionales, con la presencia de familias, jóvenes y amantes de la cultura cuyana.

Un encuentro que sigue creciendo

“El Folklore Está de Moda” se convirtió en un ciclo que ganó popularidad en San Juan por su combinación de música, tradición y un formato pensado para reunir a distintas generaciones.

La organización destacó que la próxima edición tendrá reservas limitadas y recomendó asegurar los lugares con anticipación.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través del número 264 679 0016.