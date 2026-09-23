Room Band presentará un show con bandas sonoras de Harry Potter, Jurassic Park, Frozen, Mulan y El Señor de los Anillos. La propuesta también incluirá cine, feria de emprendedores, karaoke, doblaje y juegos.

El Centro Cultural Conte Grand será escenario este jueves 24 de septiembre de una nueva edición de Luz, Cámara y Acción 2, una propuesta que combinará música, cine y distintas actividades para el público.

El encuentro se desarrollará de 18:30 a 21:00, con Room Band como protagonista del show principal. La agrupación interpretará en vivo música de películas reconocidas, entre ellas Harry Potter, Jurassic Park, Frozen, Mulan y El Señor de los Anillos, además de otras bandas sonoras.

La actividad propone una experiencia que irá más allá de un concierto. Durante la jornada habrá una feria de emprendedores, ensambles y grupos invitados, junto con diferentes propuestas vinculadas al cine.

Entre las actividades previstas se encuentran la proyección de cortos, micrófono abierto, karaoke, doblaje de películas, juegos y premios. De esta manera, el público podrá participar de distintas experiencias antes y durante la presentación musical.

Entradas

Las entradas anticipadas tienen un valor de $4.500, mientras que el precio en puerta será de $5.500.

Los tickets pueden adquirirse de manera anticipada escaneando el código QR de la propuesta o a través de entradas.roomband.com.ar.

La actividad es organizada con la participación del Centro Cultural Conte Grand, Room Band y organismos de la provincia, y busca reunir en un mismo espacio música en vivo, cine, emprendimientos y actividades participativas.