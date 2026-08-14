Música, teatro y arte: la agenda cultural de San Juan para esta semana

La agenda cultural de San Juan tendrá una amplia variedad de propuestas entre el miércoles 12 y el martes 18 de agosto. La programación, impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, incluirá música, teatro, danza, artes visuales, festivales, talleres y actividades para compartir en familia.

Uno de los principales escenarios será el Teatro del Bicentenario, donde se desarrollará parte del Festival Internacional Cuyo Contemporáneo. Este miércoles 12 y jueves 13, a las 21, se presentará Cosmic Pulses, mientras que el viernes 14, en el mismo horario, llegará Nueva Música – Nuevo Mundo. Las entradas están disponibles en la boletería y a través de TuEntrada.

El sábado 15, a las 18:30, y el domingo 16, a las 17:30, el teatro recibirá el Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles. La entrada general tiene un valor de $15.000.

Además, el público podrá participar de las visitas guiadas al edificio, que se realizan de lunes a sábados a las 11:30 y 18, excepto cuando hay funciones en la sala principal. Los domingos, a las 18, se ofrece una visita exprés sin reserva previa.

Teatro, danza y música en el Sarmiento

El Teatro Sarmiento también tendrá una programación variada. Este miércoles 12, a las 20, se realizará Showcase Cheer & Dance, con entradas desde $18.000.

El jueves 13, a las 21, será el turno de la obra teatral El hombre inesperado, con localidades generales a $40.000. En tanto, el sábado 15, a las 21, se presentará Queen por Master Stroke, con entradas desde $25.000.

La programación continuará el domingo 16, a las 21, con Tributo a Pink Floyd. La entrada preferencial tendrá un costo de $20.000, mientras que la general será de $13.000.

Actividades gratuitas en el Conte Grand

El Centro Cultural Conte Grand concentrará varias propuestas con entrada libre y gratuita. El sábado 15, desde las 19, se realizará la segunda edición de Resguardo Performance, con participación de artistas musicales, diseñadores invitados e intervenciones.

El domingo 16, de 10:30 a 12, tendrá lugar ¡La ciudad canta!, en el marco del Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles.

Ese mismo domingo habrá actividades especiales por el Día del Niño. Desde las 16 se habilitará una feria y, a las 21, se proyectará la película Minecraft. La participación será gratuita.

Rock, electrónica y arte visual en el Chalet Cantoni

El Chalet Cantoni Casa Cultural, en Rivadavia, será escenario el sábado 15, desde las 20, de Vibra Alterna, una propuesta que combinará rock psicoandino, electrónica, música experimental y noise. Participarán las bandas Otro Lenguaje y Raiano, con entrada gratuita y sin inscripción previa.

En el mismo espacio continúa el ciclo de exhibiciones con la muestra de collage analógico “Des/montar la mirada”, que reúne trabajos de Sofía Daniela Pereyra, Lala Visual, Isabel Rt, Jeremías Olivares y La Muela Filosa, integrada por Bárbara Oro y Facundo Luna.

La exposición podrá visitarse hasta el miércoles 26 de agosto, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 20, con entrada gratuita.

Exposiciones y patrimonio en el Museo Franklin Rawson

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson mantendrá durante agosto sus exposiciones y colecciones permanentes. El espacio puede visitarse de martes a domingo, de 12 a 20.

La entrada general cuesta $1.000, mientras que jubilados y estudiantes abonan $500. Los menores de seis años ingresan gratis y los domingos la entrada es gratuita.

También se ofrecen visitas guiadas espontáneas de martes a domingo, de 13 a 19:30. Las instituciones educativas pueden solicitar recorridos mediante inscripción previa.

Además, permanece abierta hasta el 31 de agosto la inscripción para participar de la Bienal Nacional de Dibujo.

Festibach tendrá dos presentaciones

La agenda también incluirá Festibach – Edición Invierno 2026, en el marco del programa de Mecenazgo Cultural.

La primera presentación será el sábado 15 de agosto a las 20, en el salón de actos de la Escuela Normal Sarmiento, con ingreso por avenida Alem. La segunda función se realizará el domingo 16, a las 20, en la cripta de la Iglesia Catedral.

Para ambas presentaciones, el bono contribución tendrá un valor de $15.000.

Dato complementario: la agenda cultural provincial combina durante la semana espectáculos pagos con actividades de entrada libre y gratuita, además de propuestas destinadas a distintos públicos y espacios culturales de Capital y Rivadavia.