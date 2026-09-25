Música, teatro y cine: la agenda cultural de San Juan para este fin de semana

San Juan tendrá una variada agenda cultural desde este viernes 25 hasta el martes 29 de septiembre, con propuestas que incluyen música en vivo, teatro, danza, cine, artes visuales, ferias y talleres. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios dependientes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y estarán dirigidas a públicos de distintas edades.

Uno de los principales escenarios será el Teatro del Bicentenario, donde este sábado 26, a las 21:30, se presentará “Después de Viejos”, una propuesta de música en vivo. En tanto, el domingo 27 a las 20, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto con entrada libre y gratuita.

El teatro también tendrá actividad durante estos días. En el Teatro Sarmiento continuará hasta el domingo 27 el certamen de danza “Al Danzar”, con entradas disponibles en la boletería de la sala. Además, el Teatro del Bicentenario mantendrá sus visitas guiadas en distintos horarios.

Cine, tango y música local

El Centro Cultural Conte Grand concentrará varias actividades. Este viernes 25 se realizará “Equinoccio Tango”, una propuesta que combinará clases, feria y un espectáculo en vivo.

Para el sábado 26 fueron reprogramadas las actividades “Luz, Cámara y Acción 2” y “Laboratorio de Música Electrónica”. El domingo 27, en tanto, habrá una tarde destinada a las nuevas generaciones, con feria desde las 16 y proyecciones cinematográficas gratuitas a partir de las 19:30.

En el Chalet Cantoni Casa Cultural, el viernes 25 a las 20:10 se proyectará la película “Corazón Embalsamado”. La programación continuará el sábado 26 a las 20 con el recital de Vibra Alterna, que tendrá como protagonistas a las bandas locales Solana Full Band y Cuadros Colgados. La entrada será libre.

Exposiciones y talleres

La agenda también incluye propuestas vinculadas con las artes visuales y la producción artesanal. El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson mantiene abiertas sus salas de exposición de martes a domingo, de 12 a 20.

Por su parte, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero ofrecerá dos talleres durante los próximos días. Este sábado 26 será el turno del Bordado Chino, mientras que el martes 29 se desarrollará un taller de Cerámica.

De esta manera, la programación cultural de los próximos días reúne actividades en distintos puntos de San Juan, con opciones de acceso gratuito y propuestas destinadas tanto al público general como a quienes buscan participar de talleres y actividades específicas.