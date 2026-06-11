San Juan vive el Mundial 2026 y prepara una jornada especial para acompañar a la Scaloneta en la previa de su estreno con Argelia. Bajo el lema “San Juan es Mundial”, la provincia convocó a los aficionados a participar de una actividad gratuita que tendrá lugar este lunes 15 de junio en el estadio Aldo Cantoni. Será libre y gratuita en el Aldo Cantoni.

La iniciativa surge en el marco de la expectativa que genera la participación del seleccionado nacional en la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina debutará este martes 16 de junio frente a Argelia desde las 22 y la intención es que los sanjuaninos puedan expresar su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del primer compromiso mundialista.

Desde la organización informaron que la jornada incluirá bandas de música en vivo, propuestas recreativas y diferentes actividades destinadas a toda la familia. Además, se invitó a los asistentes a concurrir con camisetas de la Selección Argentina, banderas y todos aquellos elementos que representen los colores celeste y blanco.

La propuesta comenzará a las 16 y contará con entrada libre y gratuita para todos los asistentes en el estadio Aldo Cantoni. La sede deportiva local volverá a convertirse en un punto de encuentro, esta vez con el fútbol como principal protagonista. La expectativa es reunir a cientos de personas en un ambiente festivo y de celebración, acompañando el clima mundialista que ya se vive en cada rincón del país.

El seleccionado nacional llega a la competencia con la responsabilidad de defender el título conseguido en Qatar 2022 y con la ilusión de volver a pelear por la gloria máxima. El Cantoni se vestirá de celeste y blanco para transformarse en el escenario donde miles de sanjuaninos podrán expresar su apoyo incondicional a la Selección antes de que ruede la pelota en el esperado debut frente a Argelia.

Con música, actividades recreativas y la pasión que caracteriza al pueblo argentino, la provincia buscará demostrar una vez más que el fútbol es mucho más que un deporte: es un sentimiento capaz de unir a toda una comunidad detrás de un mismo sueño.