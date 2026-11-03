Los músicos sanjuaninos vuelven a unir sus voluntades por una causa solidaria y en esta oportunidad, el cantautor folklórico Daniel Giovenco encabeza la organización de la 2° Peña Solidaria a beneficio de su hija, Ximena Giovenco (37), con el objetivo de recaudar fondos para afrontar los elevados costos derivados de su reciente y compleja intervención quirúrgica.

El encuentro tendrá lugar el próximo sábado 7 de noviembre a las 22:00 horas en las instalaciones del Centro Friulano (Juan B. Justo 47 sur, Rivadavia).

La historia médica de Ximena es un camino de resiliencia que comenzó a los 8 años, cuando debió afrontar una cirugía por un sarcoma (un tipo de cáncer óseo).

Desde aquel momento atravesó múltiples intervenciones, incluyendo colocaciones y roturas de prótesis a lo largo de los años. En esta oportunidad, tras una compleja operación de 12 horas encabezada por el Dr. Betera y su equipo médico, se le realizó exitosamente un injerto óseo directo que le permitirá recuperar progresivamente la movilidad y volver a caminar por sus propios medios.

Pese al éxito de la operación, la intervención generó importantes gastos económicos que resultan difíciles de saldar para la familia. "Esta movida es para poder afrontar una cantidad de gastos que ni te imaginás. Ya si no alcanza para vivir normalmente con un tropezón como este", expresó Giovenco, quien destacó el valioso acompañamiento de la comunidad artística local en este momento.

Esta iniciativa solidaria guarda un emotivo antecedente en la década de 1990, cuando los músicos y la comunidad sanjuanina ya se habían movilizado de manera similar durante la primera etapa del tratamiento de Ximena. Décadas después, el colectivo cultural vuelve a responder al llamado.

La velada contará con la presentación en vivo de reconocidos referentes de la escena musical sanjuanina que se sumaron generosamente a la causa. Dirán presente Rolando García Gómez, Raúl Rizo, Goku Illañes, Fabricio Carbajal, Nahuel Aciar, Ale Sánchez, Pepe Blasco, Ramiro Estévez, Los Illanes y Gringo Cevinelli.

El evento se desarrollará en un espacio adaptado para cualquier contingencia climática, ya que el Centro Friulano cuenta tanto con un salón cerrado como con un sector al aire libre, garantizando que la actividad no se suspenda por mal tiempo. Para colaborar y asistir, existen dos modalidades de entradas anticipadas. Bono contribución general a $10.000 (permite el acceso al espectáculo y la opción de comprar comidas y bebidas en las barras del lugar). Bono contribución y menú criollo a $20.000.

Debido a que el lugar cuenta con cupos limitados, las reservas y adquisición de entradas deben realizarse de manera anticipada comunicándose directamente al teléfono 264 561 1056.



