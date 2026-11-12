Catorce mutuales de San Juan recibieron equipamiento y asistencia económica para mejorar su funcionamiento y sus instalaciones, en el marco del programa Fondo Solidario. La entrega se realizó este jueves 12 de noviembre y alcanzó a cinco entidades que recibieron elementos de trabajo y otras nueve que accedieron a financiamiento para reformas edilicias.

La actividad estuvo encabezada por la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, y la directora de Asociativismo, Luciana Mestre. La iniciativa busca acompañar el desarrollo institucional de entidades que prestan servicios a sus asociados y forman parte del entramado social y económico de la provincia.

Cinco mutuales recibieron equipamiento

Entre las instituciones que recibieron elementos se encuentran la Mutual Familiar del Nuevo Cuyo, la Asociación Mutual de Empleados de CIMAC, la Asociación Mutual Asistencia Familiar, la Asociación Mutual del Grupo San Ramón y la Asociación Mutual Empleados de la Salud. Estas entidades desarrollan actividades vinculadas a la asistencia familiar, servicios de salud, ortopedia, odontología y servicios fúnebres, entre otras prestaciones.

En la mayoría de los casos, los pedidos estuvieron destinados a la adquisición de computadoras para fortalecer las tareas administrativas y el funcionamiento institucional.

Por otra parte, nueve mutuales recibieron asistencia para mejorar sus edificios e instalaciones: la Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan, Mutual Kutumpa, Sociedad Española de Socorros Mutuos, Mutual del Personal del Banco de la Nación Argentina y Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Instrucción y Deportes Ausonia.

También fueron beneficiadas el Centro Mutual de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación, la Asociación Mutual Empleados de Comercio, la Sociedad de Socorros Mutuos Obreros del Porvenir y la Asociación Mutual de Docentes Asociados Provinciales.

Cómo funciona el Fondo Solidario

El programa fue lanzado en 2025 por la Dirección de Asociativismo y esta fue la primera vez que se concretó la entrega de asistencia. Cuenta con tres líneas de aportes financieros no reembolsables destinadas a acompañar a las entidades mutualistas.

La línea de producción y equipamiento contempla hasta $5.000.000 para comprar o reparar maquinarias, herramientas e insumos. En tanto, la línea de infraestructura permite acceder a un financiamiento de hasta $10.000.000 para mejorar edificios, instalaciones o construir nuevos espacios, con la acreditación de la propiedad del inmueble.

La tercera línea está destinada al acompañamiento y financiamiento contable, con aportes de hasta $1.000.000 para regularizar o dar continuidad a la situación contable de cada entidad.

Para acceder, las mutuales debían contar con registro provincial y matrícula nacional vigente otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), además de presentar un proyecto que justificara la asistencia solicitada.

Reconocimientos y una nueva matrícula

Durante el mismo acto se reconoció a una veintena de entidades por su labor mutualista destacada durante el año. Además, se entregó la matrícula a la Mutual de los Trabajadores del Gran San Juan, integrada por trabajadores autogestionados e informales, monotributistas y emprendedores de Rawson.

La entidad obtuvo la matrícula N.º 167/SJ, luego de realizar su asamblea constitutiva el 20 de agosto y completar un proceso de formación, capacitación y revisión ante el INAES. Entre los servicios que podrá brindar se encuentran prestaciones funerarias, recreación y deportes, proveeduría, asistencia farmacéutica, educación, salud, turismo, vivienda y subsidios por nacimiento y fallecimiento.