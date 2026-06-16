Ana Rosenfeld se refirió al vínculo entre Benjamín Vicuña y Wanda Nara el 15/6/2026 en medio de versiones que aseguran que mantienen contacto telefónico. La abogada no dudó en dar su opinión sobre este acercamiento y manifestó que "Me gusta la relación de Vicuña y Wanda. Son buena gente los dos" al ser consultada en un programa de televisión.

Ante la pregunta sobre si mantienen diálogos privados, ella optó por la cautela y respondió "No sé. Se llevan bien", aunque destacó las cualidades personales del actor chileno al afirmar que "Benjamín es un tipazo, Anita, su mujer, también. Él es super buen padre".

La letrada también abordó la exposición mediática de los hijos de Vicuña en el contexto de su relación con la China Suárez y el vínculo de los menores con Mauro Icardi. Sobre este punto, Rosenfeld comentó que "No puedo ponerme en el lugar. Sería difícil entender qué vive un padre cuando los hijos son objeto de llevar y traer, están en la mitad de un conflicto tan público. Los chicos de él se meten a la cancha con Mauro. Me parece que demasiada exposición". Sus palabras pusieron el foco en la complejidad de gestionar la privacidad familiar en medio de conflictos públicos.

Por su parte, Benjamín Vicuña fue abordado a la salida del teatro para conocer su versión de los hechos. En un principio, el actor agradeció las palabras de Rosenfeld señalando que "Siempre es lindo un elogio. La conozco hace mucho tiempo, muchos años por un tema judicial".

Sin embargo, su actitud cambió de forma notable cuando surgió el nombre de Wanda Nara en la entrevista. Ante la insistencia del cronista, el actor mostró su descontento y expresó que "Si es para esto, no te voy a hacer una nota en la puerta del teatro para hablar cosas que no me interesan".

Finalmente, Vicuña intentó dar por terminada la polémica al negar cualquier tipo de relación cercana con la conductora. Pese a los rumores de llamadas constantes, el artista fue categórico al declarar que "Me encanta que la gente me tenga buena onda. Yo no la conozco, entonces no puedo darte una opinión". De esta manera, el actor buscó distanciarse de cualquier escándalo vinculado a la mediática, manteniendo su postura de no participar en debates sobre temas que considera ajenos a su interés profesional.