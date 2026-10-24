El fútbol argentino dejó una de las jugadas más insólitas del año durante el encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Sarmiento de Junín. Ignacio "Nacho" Fernández, exjugador de River Plate, convirtió un gol con la panza tras un increíble error defensivo del conjunto visitante. La particular definición abrió el camino para la victoria del Lobo por 2-0 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Todo ocurrió a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Gimnasia intentaba generar peligro en el área rival. Después de un centro y un cabezazo de Marcelo Torres, la pelota quedó en poder de Mauricio Martínez, mediocampista de Sarmiento, quien intentó resolver la jugada con un pase hacia atrás.

Sin embargo, la decisión terminó siendo fatal para su equipo. Martínez entregó la pelota en una zona comprometida al arquero Thyago Ayala, quien quedó bajo la presión de Fernández y Torres. Sin tiempo ni espacio para controlar, el guardameta intentó despejar, pero su remate impactó directamente en el abdomen de Nacho.

El rebote tomó dirección al arco y terminó en el fondo de la red, ante la sorpresa de todos los presentes. Lo más llamativo fue que el propio Fernández no pudo celebrar inmediatamente: el fuerte pelotazo en el estómago lo dejó sin aire y terminó desplomándose sobre el césped mientras sus compañeros festejaban.

Gimnasia aprovechó el blooper y consiguió una victoria clave

El insólito tanto le permitió al equipo dirigido por Ariel Pereyra ponerse rápidamente en ventaja y manejar el desarrollo del encuentro frente a Sarmiento.

El Lobo generó oportunidades para ampliar la diferencia e incluso llegó a convertir otro gol, aunque fue anulado después de una revisión del VAR por una infracción previa de Ignacio Miramón.

Finalmente, a los 29 minutos del segundo tiempo, Franco Torres apareció para marcar el 2-0 definitivo y asegurar tres puntos importantes para el conjunto platense.

Con este resultado, Gimnasia alcanzó las 25 unidades en la Zona B del Torneo Clausura e igualó provisoriamente a Rosario Central y Argentinos Juniors. Además, se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Por su parte, Sarmiento quedó comprometido en la pelea por ingresar a los playoffs y deberá buscar resultados positivos en las últimas dos fechas de la fase regular.

Para Nacho Fernández, el gol también tuvo un significado especial, ya que fue su segundo partido consecutivo convirtiendo, después de haber anotado en la victoria frente a Huracán. Sin embargo, difícilmente vuelva a marcar otro tanto tan particular como el que consiguió ante Sarmiento.