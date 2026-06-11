Nació Justo, el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

El miércoles 10 de junio por la mañana se produjo el nacimiento de Justo en el Sanatorio Otamendi. El bebé es el primer hijo de la pareja conformada por Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin, quienes contrajeron matrimonio en noviembre de 2024 luego de dos años de relación. El alumbramiento se concretó a través de una operación de cesárea.

La llegada del pequeño representa el primer hijo varón para el exjefe de gobierno porteño, quien ya es padre de Paloma, nacida en 2002, y Serena, nacida en 2016. Maylin había compartido anteriormente sus sensaciones sobre la búsqueda del bebé al afirmar que "veníamos buscando hace un año, tuvimos suerte".

Además, la madre de Justo destacó el entorno en el que crecerá el niño al expresar que "es una bendición enorme, en mi casa somos todos familieros así que estaban esperándolo, yo ya tengo 40".

Sobre la elección del nombre, la flamante madre había adelantado que buscaban una opción corta para que el niño pudiera llevar también su apellido. En este proceso, la hija menor de Larreta tuvo la decisión final sobre cómo se llamaría su hermano.

La familia ya había comenzado con los preparativos y obsequios mucho antes del parto, siendo una camiseta del club Racing el primer regalo que adquirieron para el recién nacido. El embarazo de Maylin se había hecho público en diciembre de 2025 tras la confirmación de los propios protagonistas.