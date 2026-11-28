Una cría de uno de los ciervos más pequeños del mundo nació en Argentina y se convirtió en una de las novedades del Bioparque Temaikèn. Se llama Maitén, es un ejemplar de pudú y llegó al mundo con apenas 700 gramos en Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires. Actualmente permanece junto a su madre, bajo el seguimiento de los especialistas de la institución.

Su nacimiento ocurrió durante noviembre y permite conocer más sobre una especie nativa de los bosques andino-patagónicos de Argentina y Chile. Por su tamaño reducido y sus características particulares, el pudú es considerado uno de los ciervos más pequeños del planeta.

Cómo es el pudú, uno de los ciervos más pequeños del mundo

El pudú, cuyo nombre científico es Pudu puda, habita principalmente en los bosques densos y húmedos de la región andino-patagónica. En su etapa adulta alcanza entre 30 y 40 centímetros de altura y pesa entre siete y 10 kilos.

A diferencia de otros ciervos, su pequeño tamaño le permite desplazarse entre la vegetación y mantenerse protegido en ambientes de abundante cobertura vegetal.

Maitén nació con aproximadamente 700 gramos, un peso habitual para las crías de esta especie. Durante sus primeras semanas depende de la leche materna para alimentarse y completar su desarrollo.

Su nombre hace referencia al maitén, un árbol nativo que crece en distintos sectores de la cordillera y la Patagonia, dentro del área donde habita naturalmente esta especie.

Por qué el pudú está en peligro

El pudú está clasificado como una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Entre las principales amenazas para su supervivencia aparecen la pérdida y fragmentación de los bosques nativos, la caza y los ataques de perros domésticos o asilvestrados.

La reducción de su hábitat natural también dificulta el desplazamiento y la supervivencia de las poblaciones. A esto se suma la presencia de ganado y de especies introducidas que modifican el equilibrio de los ecosistemas.

Por ese motivo, los nacimientos registrados en espacios dedicados al cuidado y la conservación de animales adquieren especial relevancia para conocer y proteger la biodiversidad.

Otros animales que nacieron en Temaikèn durante noviembre

Maitén no fue la única novedad del Bioparque durante este mes. La institución también informó el nacimiento de una cría de lémur blanco y negro, una especie originaria de Madagascar que se encuentra en peligro crítico de extinción.

En este caso, la pequeña permanece en el Hospital Veterinario del establecimiento y recibe crianza asistida porque su madre no pudo hacerse cargo de los cuidados iniciales.

Además, se registró el nacimiento de pichones de pavo real, que también permanecen bajo observación del equipo especializado.