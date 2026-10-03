Un gatito nacido esta semana en el barrio Conjunto 5 de Rivadavia sorprendió a los vecinos por una particularidad en su rostro. La imagen del animal comenzó a circular en redes sociales a través de un video en el que se observa lo que aparenta ser una duplicación de algunos de sus rasgos faciales.

Aunque todavía no existe un diagnóstico veterinario oficial, la descripción del animal podría corresponder a un fenómeno extremadamente poco frecuente denominado diprosopia o duplicación craneofacial. Se trata de una anomalía del desarrollo embrionario que puede provocar la duplicación, en distintos grados, de estructuras de la cara.

Qué es la diprosopia

La diprosopia puede presentarse de diferentes maneras. En algunos casos puede generar la aparición de dos bocas, dos narices u ojos adicionales, mientras que en otros puede comprometer estructuras más profundas.

Según los antecedentes científicos, esta alteración se produce durante las primeras etapas de la gestación. Sin embargo, las causas exactas que la desencadenan todavía son objeto de estudio.

La anomalía puede limitarse a tejidos superficiales y cartílagos, pero también existen casos documentados de animales con malformaciones internas más complejas, incluso con alteraciones en el cráneo o divisiones parciales del cerebro.

Qué necesitan determinar los veterinarios

En el caso del gatito de Rivadavia todavía resta establecer cuál es exactamente la condición que presenta.

Para conocer el alcance de la posible malformación sería necesario realizar un examen físico completo y estudios de diagnóstico por imágenes. Estos controles permitirían determinar si la particularidad observada se limita a la zona externa del rostro o si también existe algún compromiso de órganos internos.

La supervivencia dependerá de su estado

La evolución del animal dependerá principalmente de la gravedad de la anomalía y de su capacidad para realizar funciones básicas como alimentarse y respirar.

En los casos más complejos, las alteraciones en la boca o las vías respiratorias pueden impedir una alimentación y respiración normales y comprometer la vida del recién nacido.

Pero no todos los casos tienen el mismo desenlace. Cuando las anomalías son principalmente externas y no afectan órganos internos ni la capacidad de deglutir, existen antecedentes de gatos con duplicación de rasgos faciales que lograron sobrevivir.