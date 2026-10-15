A través del Ministerio de Salud encabezado por Mario Lugones, el Gobierno Nacional derogó el vademécum de medicamentos esenciales establecido por la Resolución 3424/2021 y dispuso un severo recorte en la cobertura del histórico programa Remediar. A partir de esta medida, el Estado nacional achicó el listado de 128 drogas a tan solo seis principios activos, transfiriendo a las provincias la responsabilidad financiera y de abastecimiento del resto de los insumos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales públicos.

El nuevo vademécum con cobertura nacional quedó concentrado de forma exclusiva en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, bajo el argumento oficial de enfocar recursos a través del Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030. Los únicos seis fármacos que continuará enviando la Nación son: la Aspirina (ácido acetilsalicílico); la Atorvastatina; Candesartán; Hidroclorotiazida; Ramipril; y Rosuvastatina.

En contraposición, la decisión oficial dejó fuera de la centralización y distribución nacional a una extensa lista de tratamientos básicos. Entre los fármacos excluidos del vademécum central se encuentran la levotiroxina (patologías tiroideas), metformina (diabetes), amoxicilina (antibiótico de amplio espectro), anticonceptivos orales e inyectables (salud sexual y reproductiva), salbutamol (afecciones respiratorias y asma), fluconazol (antifúngico) y loratadina (antialérgico).

Con la derogación de la norma marco de 2021, la cartera sanitaria nacional dio por finalizadas las compras centralizadas a escala masiva para esos insumos. De este modo, las jurisdicciones provinciales deberán utilizar sus presupuestos locales para adquirir el resto de las medicinas necesarias —pudiendo tomar de referencia el listado histórico de 2021—, o bien apoyarse en la reorganización de los recursos vigentes mediante el nomenclador del Programa SUMAR.

¿Cómo afectará a San Juan?

La nueva medida, 1447/2026 emitida por Lugones, también traerá diversas consecuencias. En primer lugar, la transferencia de responsabilidad a las provincias, dado que la norma determina que el abastecimiento de los 122 medicamentos retirados del vademécum nacional (incluyendo antibióticos, analgésicos, psicofármacos, anticonceptivos y drogas para la diabetes o problemas tiroideos) pasa a ser competencia financiera directa de las jurisdicciones provinciales.

En otro aspecto, la cobertura para las compras locales, Nación sugiere la reestructuración de los presupuestos provinciales y la utilización del nomenclador de prestaciones del Programa SUMAR.

El repliegue del financiamiento nacional generará una fuerte presión operativa y fiscal sobre el sistema de salud pública. La provincia cuenta con más de 160 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y puestos sanitarios distribuidos en sus 19 departamentos (como Albardón, Caucete, Jáchal, Iglesia, Calingasta y Sarmiento), que dependen del botiquín Remediar para la atención primaria ambulatoria.

Esto implica que el Ministerio de Salud de San Juan deberá absorber la compra directa de más de 120 insumos básicos. Al perder la escala de compra unificada nacional, la provincia deberá afrontar costos unitarios más elevados en el mercado farmacéutico privado.

El retiro de la distribución centralizada nacional exigirá al Estado provincial acelerar licitaciones locales y reforzar las cadenas de distribución hacia los CAPS periféricos y departamentales para evitar el desabastecimiento.

¿Por qué es importante Remediar?

A nivel federal, la población objetivo del histórico Plan Remediar está compuesta por aproximadamente 16,3 millones de personas (el 35,8% de la población del país según el Censo 2021), que no poseen cobertura de obra social ni prepaga y se atienden exclusivamente en el sistema público.

En la provincia, cerca de un 40% de la población residente depende de forma exclusiva de la red pública de salud para recibir asistencia médica y medicamentos gratuitos. Esto representa un universo de entre 280.000 y 320.000 sanjuaninos sin cobertura médica privada que recibían de manera constante o periódica medicamentos del programa Remediar en los CAPS y hospitales departamentales.

Entre las patologías más prevalentes en la provincia que quedan desprotegidas de la entrega gratuita del Estado nacional se destacan:

Enfermedades crónicas no cardiovasculares: Pacientes con diabetes (que consumían metformina) y pacientes con hipotiroidismo (que recibían levotiroxina).



Cuadros respiratorios y estacionales: Niños y adultos con asma o patologías respiratorias que utilizaban salbutamol, además de antibióticos de uso cotidiano como amoxicilina y antialérgicos como loratadina.



Salud Sexual y Reproductiva: Cobertura de anticonceptivos orales e inyectables que eran provistos en las salitas de los departamentos.