El Gobierno nacional sostiene que está "confirmado" el viaje del Papa León XIV a la Argentina durante noviembre y precisan que solo restan detalles de su visita, que "será comunicado por el Vaticano". Esta afirmación desde la Casa Rosada surgió pocas horas después de que José María Balcázar, presidente de Perú, ratificara públicamente que el sumo pontífice incluirá a su país en una gira sudamericana que también contempla a Uruguay durante la primera quincena de noviembre de 2026. El anuncio se formalizó tras un encuentro bilateral de casi dos horas en la Ciudad del Vaticano.

Dentro del entorno oficial, los libertarios enfatizan que la llegada al país "es un hecho". Aunque todavía no hay información oficial detallada de la Santa Sede, insisten en que "es un hecho que viene en noviembre" y que la lista definitiva de las ciudades que asistirá el sucesor del Papa Francisco "es algo que se comunicará desde la Santa Sede".

A mediados de mayo, el canciller Pablo Quirno escribió un mensaje sobre una "buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino" para la cual solo faltaba coordinar el calendario. Estas gestiones se acoplaron a las iniciadas en febrero en Roma, cuando la diplomacia argentina entregó una carta formal de invitación firmada por Javier Milei. El propio mandatario señaló luego que "La gestión del canciller permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina".

En sintonía con esto, las autoridades de Uruguay admitieron trabajos intensos para recibir a la autoridad de la Iglesia Católica en Montevideo durante el mismo mes. Pese a la seguridad del Gobierno, el Palacio Apostólico aún no envió la notificación formal a la Conferencia Episcopal Argentina para convalidar institucionalmente la organización del evento junto a las autoridades nacionales.