El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que el Ministerio de Seguridad de la Nación será el encargado de coordinar el traslado de los restos de las tres víctimas que no eran oriundas de San Juan y que fallecieron en la tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto.

Se trata de los brigadistas nacionales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, ambos de Córdoba, y del piloto Matías Valenzuela, oriundo de Buenos Aires, cuyos restos serán derivados a sus respectivas provincias una vez que finalicen las actuaciones judiciales en la Morgue Judicial de San Juan.

Achem explicó que el Gobierno nacional estuvo presente desde el inicio del operativo debido a que el Ministerio de Seguridad tiene a su cargo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, organismo que impulsó la capacitación en la que participaban los brigadistas al momento del accidente. "Han estado desde el primer minuto al lado nuestro. Ellos se van a encargar del traslado y el seguimiento de los dos brigadistas de Córdoba y del piloto", señaló el funcionario.

Emilio Achem, en la Morgue Judicial.

Además, destacó el trabajo conjunto que existe entre la Nación y las provincias para combatir incendios forestales a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Recordó que los brigadistas nacionales participaron en distintos operativos desarrollados en San Juan durante los últimos años, especialmente en los incendios registrados en Valle Fértil, y también colaboraron en emergencias ocurridas en Chubut, Córdoba y Corrientes.

En ese sentido, aseguró que, pese a la tragedia, el trabajo coordinado continuará. "Este plan federal va a seguir y nosotros vamos a continuar capacitando a nuestras fuerzas para poder brindar el mejor servicio", afirmó.

Por último, Achem sostuvo que los protocolos de emergencia funcionaron correctamente durante el operativo desplegado tras el accidente y remarcó que ahora será la investigación judicial la que determine las causas del siniestro que terminó con la vida de siete personas.