Nadal: "La noticia de Del Potro me entristece"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El número uno del mundo, el español Rafael Nadal, tomó con tristeza la noticia sobre la segunda operación del argentino Juan Martín Del Potro en su rodilla derecha, de la que se enteró hoy después de ganar su partido contra el australiano Nick Kyrgios en Melbourne, por los octavos de final del Abierto de Australia.



“Es una noticia que me entristece. Sólo le puedo animar y espero que con la nueva operación se solucione el problema y podamos verle otra vez”, declaró en conferencia de prensa el mallorquín, quien supera al tandilense en el historial por 11-6 en enfrentamientos disputados.



“Hace dos años terminó tres o cuatro del mundo. Es una mala noticia la verdad. Muy triste”, resaltó el 12 veces campeón de Roland Garros, haciendo referencia al gran momento que atravesaba Del Potro en agosto del 2018 cuando se posicionaba tercero en el ranking mundial de tenis.



La última vez que Nadal perdió en un Grand Slam contra un rival que no fuese Novak Djokovic o Roger Federer tuvo como verdugo justamente a Del Potro en la semifinal del Abierto de Estados Unidos de 2018 (7-6, 6-2 y retiro). Desde entonces, el campeón de 19 torneos de Grand Slam ganó 44 partidos seguidos.



Del Potro se sometió hoy en Miami a una nueva operación, a cargo del doctor Lee Kaplan, en su rodilla derecha. El tandilense lleva una década de lucha contra las lesiones. El 4 de mayo del 2010, unos meses después de ganar el US Open, tuvo que dejar el circuito por cinco meses por una lesión en la muñeca derecha. Luego en marzo del 2014, tras un buen comienzo de año, donde obtuvo el ATP 250 de Sydney, tuvo que operarse la muñeca izquierda por un esguince de ligamentos.



La mala fortuna no quedó ahí, y en enero de 2015 se volvió a someter a una cirugía en su muñeca izquierda, en esta oportunidad por un sobrehueso. “Recuperándome de la cirugía. Todo salió bien. Les agradezco de corazón por estar pendientes y por su apoyo”, publicaría Del Potro en su cuenta de Twitter luego de la cirugía.



En junio del 2015, tras disputar el Masters 1000 de Miami, se volvió a operar de su muñeca izquierda. Luego vendrían tres años sin lesiones, hasta que en octubre de 2018, se lastimó su rodilla derecha durante el Masters 1000 de Shanghai. En esta oportunidad, el tandilense quedaría relegado del circuito tenístico por cuatro meses, hasta que decidió volver al quirófano en junio del 2019.



El último partido del ganador de la Copa Davis 2016 fue en junio del 2019 por los octavos de final del ATP 500 de Queens, cuando tuvo que retirarse por una molestia en su rodilla derecha antes de enfrentar al español Feliciano López. En aquel momento, el tandilense se encontraba en el puesto 12 del ranking y, tras ello, fue operado por la fractura de la rótula de la pierna derecha, lesión que lo sigue relegando del tenis hasta hoy.