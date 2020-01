Nadal y Kyrgios olvidaron rencores y se alabaron mutuamente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los tenistas Rafael Nadal y Nick Kyrgios olvidaron sus diferencias y se llenaron de elogios luego de disputar hoy un emocionante partido en el que el español venció por 6-3, 3-6, 7-6 (8-6) y 7-6 (7-4) en la cuarta ronda del Abierto de Australia.



“Cuando lo critiqué en el pasado fue porque consideré que hizo un par de cosas que no están bien y que no son una buena imagen para nuestro deporte y para los niños. Pero cuando está haciendo lo correcto, soy el primero en apoyar eso”, resaltó el número uno del tenis mundial en conferencia de prensa.



“Personalmente lo vi jugar durante el torneo casi todos los partidos, y él ha sido genial, con una actitud muy positiva. Me gusta jugar con él cuando está haciendo eso. Creo que a todo el mundo le gusta ver jugar a Nick cuando puede jugar así. Con su talento va a ser uno de los mejores del mundo, sin duda, con buenas posibilidades de luchar por cada torneo”, aseguró el ganador de dos medallas de oro olímpicas.



Con este triunfo, Nadal empató 2-2 el historial con Kyrgios en cancha de cemento y lo aventaja con 5 victorias y 3 derrotas en el total de encuentros.



Kyrgios también ponderó el juego del ganador del Abierto de Australia del 2009. “Simplemente no podía pasarle una pelota. Intentaba lanzar y volear, pero no alcanzaba. Eventualmente tendría que ganar el punto tres veces para ganar un punto. Es el campeón que es, el jugador que es. Te hace jugar la pelota extra”, aseguró el tenista de 24 años, que no alcanza los cuartos de final en Australia desde el 2015, cuando venció al tunecino Malek Jaziri por 6-4, 7-6 (8-6) y 6-1 en la cuarta ronda del torneo.



Agradecido por las críticas positivas del 12 veces campeón de Roland Garros, el australiano espera continuar por el buen camino e ir mejorando su juego día a día: “Lo aprecio. Pero el problema para mí es ser capaz de producir la misma actitud una y otra vez. Quiero decir, espero poder seguir haciéndolo. Solo lo tomo día a día, tratando de ser positivo, solo traigo vibras positivas”.



El español, quien disputará los cuartos de final de un Grand Slam por 42va. vez, enfrentará al número cinco del tenis mundial, el austríaco Dominic Thiem, quien venció al francés Gael Monfils por 6-2, 6-4 y 6-4 y vaticinó que será “un partido muy duro”.



"Thiem está jugando bien, jugando un tenis de muy alto nivel. Es un jugador que me gusta mucho, la forma en que trabaja, la forma en que juega y la forma en que hace todo lo posible siempre. Es un partido que será difícil, pero será interesante. Estoy emocionado de jugar estos cuartos de final contra Dominic. Sé que tengo que estar en mi mejor momento para tener posibilidades”, asumió.