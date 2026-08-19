La investigación por el presunto intento de femicidio de Nadia Beller sumó el testimonio de la propia víctima, quien permanece internada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, luego de haber sido baleada.

Desde el hospital, Beller apuntó contra su expareja, Fernando Cerimedo, y relató que el ataque no habría sido un hecho aislado, sino que estaría precedido por otros episodios de violencia.

La mujer también realizó una revelación que agregó un nuevo elemento al caso: aseguró que está embarazada.

La denuncia contra Cerimedo

Beller señaló a Cerimedo como responsable del ataque y sostuvo que ya había atravesado situaciones de violencia anteriormente.

Su testimonio se incorporó a una investigación que busca determinar qué ocurrió en Santa Cruz de la Sierra y cuál fue la responsabilidad del consultor político en el episodio.

La mujer, que continúa hospitalizada, también cuestionó el accionar de la Justicia frente a las situaciones que, según su relato, había denunciado previamente.

Cerimedo fue detenido en Bolivia

Fernando Cerimedo fue detenido el martes en Bolivia en el marco de la investigación por el ataque contra Beller.

El caso tomó una fuerte dimensión política en Argentina debido a la trayectoria del consultor y su vínculo con Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023.

Tras conocerse la detención, Milei se desmarcó de Cerimedo y negó tener vínculos actuales con él. El Presidente sostuvo que el consultor también había trabajado para sectores del kirchnerismo y lo calificó como un “mercenario”.

La investigación continúa

Mientras Beller permanece internada, la Justicia boliviana avanza para reconstruir las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

El testimonio de la mujer será una pieza central de la investigación, especialmente por los antecedentes de violencia que denunció y por la acusación directa contra su expareja. Por el momento, la causa continúa bajo investigación y Cerimedo permanece detenido en Bolivia.