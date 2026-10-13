Nadie lo quiere: un club rechazó a Icardi y la culpable sería la China Suárez

El periodista Fabrizio Biasin reveló en el podcast The Table que el delantero Mauro Icardi luchó con uñas y dientes para regresar al Inter de Milán durante el último mercado de pases. A pesar de los esfuerzos del atacante, el club italiano rechazó su incorporación debido a que las plazas de la plantilla ya estaban totalmente cubiertas.

La novela sobre el futuro de Mauro Icardi continúa generando polémica tras desmentirse su continuidad ideal en Turquía por parte de su representante y el presidente del Galatasaray. Mientras sus abogadas gestionan en la Justicia la restitución internacional de sus hijas, la prensa italiana expuso la firme intención del jugador por retornar a la Serie A.

Durante las negociaciones, el atacante argentino estaba dispuesto a asumir un rol secundario como quinto delantero sin titularidad garantizada dentro del plantel. Incluso "habría vuelto incluso con el sueldo base, por desgracia para él las plazas estaban cubiertas", explicó Fabrizio Biasin al detallar las pretensiones del futbolista para concretar su ansiado retorno.

El periodista italiano analizó la controversial salida de Mauro Icardi en 2019 con rumbo al Paris Saint-Germain, cuando era capitán, goleador y figura querida por la hinchada. "Creo que la narrativa en torno a su salida ha sido errónea: él pagó una serie de decisiones de las que es responsable y las cosas salieron mal por su culpa. Hoy tomaría otras decisiones", manifestó Fabrizio Biasin.

A pesar de los desacuerdos del pasado y los rumores que también lo vincularon a la Lazio por diferencias económicas, el periodista destacó el verdadero sentimiento del deportista hacia la institución. "Pero lo he conocido y puedo decirles que rara vez he visto a un delantero realmente apegado a la camiseta del Inter como él", cuestionó Fabrizio Biasin sobre el jugador.

Actualmente, el proceso legal por la restitución internacional de las hijas de Mauro Icardi continúa su curso en territorio turco. Por este motivo judicial, el futbolista deberá mudarse próximamente a dicho país para seguir el caso ante la Justicia, mientras define su carrera tras el fallido intento de reincorporarse al equipo de Milán.