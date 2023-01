Nadie lo sabía: Lautaro Martínez reveló la lesión que tuvo en el Mundial

En las últimas horas, Lautaro Martínez dio a conocer una información muy interesante. El delantero de la Selección Argentina sufrió mucho en el Mundial de Qatar 2022, ya que sólo pudo convertir, en el tiempo regular, los dos goles que le anularon contra Arabia Saudita. Luego, aportó el penal para avanzar a la semifinal del torneo. Sin embargo, no estaba en buena condición física, según sus propias palabras.

Siendo de esa forma, el atacante del Inter de Milán regresó a su club para continuar con la temporada y fue entrevistado por la página oficial de la entidad italiana. "Cuando no marco, trato de dar una mano de otra manera. Antes de ir al Mundial, tenía el tobillo hecho pedazos y no llegué a Qatar como quería, pero nadie puede decir que yo no di todo. Doy lo mejor de mí en cada partido y en cada entrenamiento", partió diciendo Lautaro.

Por otro lado, Martínez también aportó: "Lo primero que me vino a la cabeza cuando vi entrar el penal de Montiel fue todo lo que hice de niño para llegar aquí. No pensé que un triunfo así pudiera ser tan bonito. Fue una emoción única. Ganar el Mundial es el sueño más grande e importante de mi carrera. No hay nada más grande que esto porque jugué para mi país y mi gente".

Lautaro Martínez cambia la página

"El primero fue la derrota ante Arabia Saudita. No por el resultado, sino por cómo lo tratamos puertas adentro antes de volver a trabajar con Scaloni. El segundo fue el empate que sufrimos con Holanda después de 10 minutos de adición. En ese momento salió la fuerza del grupo y ganamos en los penales. El tercero es el penal de Montiel que nos dio la Copa", reconoció el "Toro", con una sonrisa en su rostro.

Para acompañar, Lautaro Martínez aseveró que "sólo pudo dormir una hora en el regreso de Qatar". Además, añadió que en su hogar de Bahía Blanca también tuvo problemas para conciliar el sueño gracias al jet lag. "Mentalmente estoy cansado, pero físicamente estoy bien y estoy listo", resolvió el exRacing. Por último, el delantero aseguró que cumplirá su promesa: "Ahora me voy a tatuar con la Copa".