Nadie lo sabía: Max Holloway sorprendió a los fanáticos de UFC al contar su pasado

En las últimas horas, Max Holloway dejó a más de un fanático de UFC con la boca abierta. El reconocido peleador de Artes Marciales Mixtas dio a conocer una historia de vida nunca antes revelada, lo que claramente hizo mucho ruido. El mencionado tuvo una entrevista con The MMA Hour y expresó que debió afrontar una infancia y un crecimiento muy duro, con padres ausentes, drogas y muchas situaciones complicadas en el camino.

"Realmente no los tuve a los dos, no tuve un padre en absoluto. Y fue divertido, mi esposa tuvo que explicarme: 'Sí, tenías figuras paternas, pero eso no es lo mismo'. Mi abuelo era mi figura paterna. A ella le costó mucho explicarlo. '¡Él es como yo papá!' ¡Pero no lo es! Sigue siendo tu abuelo. Y finalmente me di cuenta, él era una figura paterna, pero no era mi padre real. Entonces, si puedo darle a mi hijo un padre y una madre, sería genial", sostuvo Holloway.

Luego, Max indicó: "Es lo que es. Lo arreglé hace bastante tiempo. Cuando era niño, quería contactarlo y, por alguna razón, mi madre tenía sus razones y siempre decía: 'No, no, no'. Finalmente fui mayor de edad, lo hice de mi lado, lo probé, realmente no funcionó. Es genial. Entiendo. No tengo mala voluntad hacia el tipo. Tengo que enviar amor a su manera. Sin él, no estaría aquí hoy".

"Fue una locura, pero vi algunas cosas que se supone que no debes ver. Como mi mamá peleándose con sus hermanos y esas cosas frente a nosotros cuando éramos niños. Para mí, esto es normal. Esto es normalidad, porque veo esto, así que no lo cuestiono, y luego, cuando ves estas películas y esas cosas, dices: 'Esto es falso. No hay forma de que una familia pueda ser así. Al final del día, hay cosas por las que siento que tuve que pasar, tuve que soportar, para poder contar mi historia más adelante", detalló el hawaiano.

Max Holloway y un ejemplo de vida

Por otra parte, Max Holloway informó: "En mi mente, ¿a quién diablos le digo? Solo tengo que vivir con eso. Viví con eso para siempre hasta que estaba en la escuela secundaria, y en realidad podíamos preguntarnos al respecto. Tengo un hermano mayor, es como cuatro años mayor que yo, y les estaba contando cosas. Se estaba graduando de la universidad y estaba esperando un hijo, y recuerdo que le dijo a mi mamá: 'No vas a ser parte de la vida de tu nieto si no te limpias'. Eso fue lo que la empujó, y ha sido buena desde entonces".

"Todo el mundo me pregunta todo el tiempo, '¿Por qué esto, por qué aquello?' Vi lo que las drogas le hicieron a mi mamá. Sé que las drogas son un punto clave de por qué mi papá no estaba cerca. Veo las drogas, lo que les hacen a algunas de las familias de mis amigos cercanos, y vi lo que las drogas les hacen a las personas que vi que estaban alrededor y que eran mayores que yo. No diría amigos, pero veo a este tipo por ahí, y luego terminas viéndolo en las calles retocando...", detalló.

"Al ver eso, pensé, no quiero ir en este tren. No quiero ser otra persona en un libro de estadísticas en algún lugar hacia cosas malas. Si estoy haciendo estadísticas, quiero hacerlo de la manera más positiva posible. Golpear a alguien en la cara no es demasiado positivo, pero es una forma legal. Vi el mal camino y vi el buen camino. Vi gente tomar el buen camino y luego volver al mal camino también. No siempre fue del todo malo. Y he visto a personas que lo hacen mal, y luego toman el buen camino, y veo a personas que lo hacen muy bien ahora. Al final del día, nunca, nunca, es cómo comienzas la carrera, es cómo terminas. Así que siempre le digo a la gente que termine fuerte. Terminar fuerte", cerró Holloway.