La entrevista realizada por Nati Jota y Paulo Kablan en la unidad penitenciaria de Paraná para el canal OLGA expuso la actualidad de Nahir Galarza tras la confirmación de su condena perpetua. Durante la conversación, la joven reflexionó sobre su relación con Fernando, calificándola como un vínculo tóxico del cual buscó distanciarse.

Al respecto, ella manifestó que "me arrepiento de no haberme alejado de una relación que nos hacía muy mal a los dos" y agregó que "durante estos años he tenido mucho tiempo para pensar y analizar las cosas, es una carga que llevas todos los días".

Respecto a los hechos que derivaron en su detención, defendió su postura de inocencia y la falta de intención en el desenlace fatal. Sobre la privacidad de su historia pasada, afirmó que "la relación que tuve con Fernando solo la sé yo. Sé que él no puede contarla, por eso tengo mucho cuidado con lo que digo".

En cuanto a su vida cotidiana intramuros, detalló sus actividades educativas y responsabilidades: "empecé un curso de cocina, de gestión jurídica. Doy clases de baile a las chicas y este año termino la carrera de psicología social".

La joven también brindó detalles sobre su situación sentimental actual con un hombre que cumple una condena de ocho años. En referencia al inicio de este nuevo vínculo, confesó que "los primeros años me costó muchísimo confiar" pero destacó que su pareja "me enseñó lo que era una relación sana entonces fui aprendiendo". La pareja mantiene encuentros cada 15 días siguiendo los protocolos carcelarios establecidos.

La repercusión de la nota fue inmediata, superando las 32.000 visualizaciones y los 1.000 comentarios en apenas dos horas de publicación. Ante las críticas recibidas por la realización del reportaje, Migue Granados defendió la labor del equipo de producción asegurando que "lo hicimos con responsabilidad". El material periodístico profundiza en la realidad de la condenada mientras finaliza sus estudios superiores y convive con sus compañeras de pabellón.