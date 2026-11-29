El cantante Nahuel Pennisi y Mayra Deleo dieron el sí este sábado 28 de noviembre en una ceremonia religiosa realizada en la parroquia San Juan Bosco, en San Miguel de Tucumán. La celebración reunió a familiares, amigos y seres queridos de la pareja, que lleva nueve años de relación y tiene dos hijos en común.

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia llegó cuando el artista decidió sorprender a su esposa con una dedicatoria musical. Frente al altar, tomó su guitarra e interpretó el Ave María, una canción que hizo emocionar a Mayra hasta las lágrimas.

La escena quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y despertaron numerosas muestras de cariño hacia los recién casados. La interpretación se convirtió en uno de los momentos más destacados de una jornada especial para ambos.

La historia de amor comenzó en Tucumán

La elección de Tucumán para celebrar el casamiento tuvo un significado especial para la pareja, ya que fue allí donde comenzó su historia de amor. Nahuel conoció a Mayra en 2017, durante uno de sus viajes a la provincia por compromisos artísticos.

En aquel momento, ella trabajaba en una productora familiar y fue la encargada de acompañarlo durante distintas entrevistas y actividades de prensa. Lo que comenzó como un encuentro laboral terminó convirtiéndose en una relación sentimental.

El músico recordó en distintas entrevistas una particular anécdota de aquellos primeros acercamientos: llegó a invitarla a tomar mate en el Parque 9 de Julio a las tres de la madrugada, aunque finalmente ese encuentro no se concretó. Con el paso del tiempo, la pareja consolidó su vínculo y formó una familia con la llegada de Mateo y Alma.

Además de ser su compañera de vida, Mayra también se desempeña como mánager del artista y lo acompaña en su crecimiento profesional. Ahora, nueve años después de aquel primer encuentro, ambos sellaron su amor en la misma provincia donde se conocieron.