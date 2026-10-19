La búsqueda de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años desaparecida en la provincia de Corrientes, continúa con un amplio despliegue policial en la zona rural de Esquina. En el marco de la investigación hay dos personas detenidas, mientras la familia sostiene que la mujer pudo haber sido engañada para abandonar la escuela donde trabajaba.

Godoy fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa alrededor de las 6 para dirigirse a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, donde se desempeñaba como directora suplente. El último contacto con uno de sus hijos fue al día siguiente, mediante un mensaje de WhatsApp. Ante la falta de noticias, la familia realizó la denuncia y se activó el operativo de búsqueda.

El procedimiento incluye más de 80 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados. Los rastrillajes se concentran en sectores de monte y malezales, con caminos de difícil acceso. Además, los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de la docente.

La familia sospecha que fue engañada

Los familiares descartan que Godoy se haya perdido por sus propios medios y creen que alguien pudo haberla convencido de salir del establecimiento con una excusa.

Según el relato de su nuera, Alejandra Obertelo, una persona le habría dicho a la docente que la llevaría hasta una estancia, donde supuestamente la esperaba quien habitualmente la trasladaba de regreso a Esquina. La familia sospecha que esa explicación pudo haber sido utilizada para sacarla del lugar, aunque por el momento no hay confirmación judicial de esa hipótesis.

Las dudas también surgieron por las condiciones en las que encontraron la escuela. De acuerdo con el testimonio de sus allegados, había pertenencias de Nancy en el establecimiento y algunos objetos estaban ordenados, pero ella no se encontraba allí.

La mujer acostumbraba permanecer varios días en la escuela debido a las dificultades para atravesar los caminos rurales. Para llegar al establecimiento debía recorrer largos trayectos y, en algunos sectores, trasladarse a caballo.

La investigación sigue abierta

Las dos personas detenidas serían algunas de las últimas que tuvieron contacto con la docente. La Justicia ordenó allanamientos en domicilios vinculados con los sospechosos, aunque hasta el momento no trascendieron detalles concluyentes sobre sus posibles responsabilidades.

Mientras continúan los rastrillajes, los familiares reclaman respuestas y piden que se esclarezca qué ocurrió con Godoy. La investigación permanece abierta y los equipos de búsqueda siguen trabajando para encontrarla.