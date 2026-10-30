El crimen de Nancy Godoy, la docente de 52 años asesinada en Corrientes, sumó detalles estremecedores tras conocerse los primeros resultados de la autopsia. Gustavo Briend, abogado que representa al esposo y a los hijos de la víctima, calificó el asesinato como un acto de "absoluto salvajismo" y reclamó profundizar la investigación para determinar si la mujer también sufrió una agresión sexual.

El letrado realizó las declaraciones este jueves 29 de octubre, luego de reunirse con representantes de la Fiscalía, que informaron a la familia los resultados preliminares del examen forense. Según explicó, los profesionales encontraron lesiones de extrema gravedad que evidencian la violencia del ataque.

"Para que el equipo médico diga que en los años que tienen nunca tuvieron un hecho como este, imagínense lo que nos han contado. Fue un acto de absoluto salvajismo", expresó Briend ante los medios de comunicación.

El informe preliminar de la autopsia determinó que Godoy sufrió múltiples heridas cortantes y punzocortantes en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, el abdomen y las extremidades. Algunas lesiones presentaban indicios de haber sido provocadas cuando la víctima todavía estaba con vida.

Los especialistas también identificaron heridas compatibles con maniobras de defensa, lo que podría indicar que la docente intentó resistirse a la agresión. Además, por las características y la cantidad de lesiones, los investigadores consideran la posibilidad de que se hayan utilizado varias armas.

Uno de los aspectos que todavía debe esclarecerse es si la víctima sufrió un ataque sexual. El abogado remarcó la necesidad de profundizar esta línea investigativa y aguardar los resultados de los análisis complementarios.

"Hay que investigar un posible abuso", manifestó Briend, quien también destacó que los especialistas lograron recuperar muestras de material genético que podrían resultar fundamentales para identificar a los responsables y reconstruir lo ocurrido.

Por su parte, el decano del Instituto Médico Forense de Corrientes, José Luis Gálvez, explicó que las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo dificultaron establecer mediante el examen inicial si existió una agresión sexual.

Ante esta situación, se realizarán estudios complementarios en Córdoba para intentar precisar las circunstancias y el momento de la muerte. Asimismo, las muestras genéticas serán analizadas en el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes.

En cuanto a la investigación judicial, cinco personas permanecen detenidas. El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del establecimiento rural, acusado como presunto autor del crimen.

También están imputados Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, trabajadores rurales, junto con Rosa Leguizamón, pareja de este último, por presunto encubrimiento. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.

Mientras avanzan los peritajes, familiares, amigos y vecinos de Nancy Godoy se concentraron frente al Juzgado de Esquina para reclamar justicia. La investigación continúa abierta y los resultados definitivos de los estudios forenses serán fundamentales para determinar cómo ocurrió el asesinato y establecer las responsabilidades de los involucrados.