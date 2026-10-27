La periodista y conductora de televisión Nancy Pazos protagonizó un accidente de tránsito este martes 27 de octubre en la avenida General Paz, en la Ciudad de Buenos Aires. El choque ocurrió alrededor de las 12.37, a la altura de la calle Zapiola, cuando su vehículo colisionó con una motocicleta. Como consecuencia del impacto, un hombre de 44 años resultó herido y debió ser trasladado a un hospital, aunque se encuentra fuera de peligro.

Según el parte oficial de la Policía de la Ciudad, el motociclista fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos y escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Afortunadamente, las lesiones no representaban un riesgo para su vida.

Por su parte, Pazos no sufrió heridas y no necesitó atención médica. Sin embargo, el episodio generó preocupación y motivó un operativo policial que incluyó la intervención de peritos para determinar las circunstancias del accidente.

En diálogo con Infobae, la periodista relató que regresaba del gimnasio y se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el choque. Además, aseguró que permaneció en el lugar para asistir al motociclista hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Qué dijo Nancy Pazos sobre el accidente

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular versiones que señalaban que la conductora se habría negado a realizar un control de alcoholemia. Frente a esos rumores, Pazos salió a desmentirlos y aseguró que nunca le solicitaron someterse a esa prueba. "Todo mentira. Yo fui la primera que atendió al motoquero y jamás me preguntaron por la alcoholemia", manifestó la periodista.

Además, explicó que estuvo acompañando al hombre accidentado junto a otras personas que se acercaron para colaborar. Según relató, incluso consiguió su número de teléfono y mantuvo contacto con él después del episodio para conocer su estado de salud.

La conductora también aclaró por qué, después de un tiempo, decidió permanecer dentro de su vehículo mientras continuaba el operativo policial. "Después de una hora me metí en el auto porque la misma policía me dijo que esperara adentro del auto hasta que llegara el perito", explicó.

En ese sentido, remarcó que el choque ocurrió cuando se trasladaba hacia su lugar de trabajo y rechazó las especulaciones sobre las actividades que había realizado previamente.

Cómo ocurrió el choque en General Paz

De acuerdo con el relato de Pazos a TN, el motociclista intentó sobrepasar su vehículo por el lado derecho y terminó impactando contra uno de los espejos laterales.

Como consecuencia, el hombre perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. La periodista aseguró que detuvo inmediatamente la marcha y se acercó para asistirlo. "Me pasó por la derecha y se llevó puesto mi espejo de ese lado. Se cayó. Y yo frené al toque", explicó.

La conductora reconoció que atravesó momentos de nerviosismo por lo ocurrido, especialmente mientras aguardaba la llegada de la ambulancia. "Por suerte fue solo un gran susto. Todavía muy estresada", señaló.

Además, afirmó que continuaba comunicándose con el motociclista, quien se encontraba fuera de peligro tras recibir atención médica.

En cuanto a los daños materiales, Pazos indicó que su vehículo sufrió la rotura de un espejo retrovisor.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes.