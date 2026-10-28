Nancy Pazos chocó en su auto y dudan si viajaba borracha

Nancy Pazos protagonizó un choque con su auto en la avenida General Paz a la altura de la calle Zapiola cuando iba hacia su trabajo este martes por la tarde. El incidente vial ocurrió entre las 12:30 y 12:40 hs cuando Nancy Pazos realizó una maniobra para sobrepasar a otro vehículo por la derecha y fue impactada por una moto que circulaba por la banquina.

A raíz del fuerte impacto el motociclista debió ser trasladado por el personal del SAME al Hospital Pirovano con un diagnóstico de politraumatismo aunque se confirmó que se encuentra fuera de peligro. Las versiones iniciales que circulaban sobre un posible estado de ebriedad fueron totalmente descartadas por las autoridades policiales presentes en el lugar del hecho.

Las fuerzas de seguridad consultaron a la Unidad Flagrancia Norte, labraron las actuaciones correspondientes por el delito de lesiones y permitieron que la comunicadora se retirara manejando su propio rodado.

Tras el siniestro el periodista Guido Záffora dio a conocer los detalles en DDM y se comunicó directamente con la protagonista para saber cómo sucedieron los hechos. Nancy Pazos indicó "Venía del gimnasio e iba a mi trabajo" sobre el momento del impacto. Respecto a los rumores sobre consumo de alcohol desmintió categóricamente esa información y señaló "Me quedé cinco minutos después del accidente con una chica y dos motoqueros más, cualquiera de ellos puede decirles la verdad".

La mediática también negó haberse atrincherado dentro de su vehículo durante la espera del personal policial. Sobre ese punto Nancy Pazos aseguró "Después de una hora me metí en el auto, porque la misma policía me dijo que esperara ahí hasta que llegara el perito" ante las versiones que hablaban sobre su actitud en la vía pública.

La famosa confirmó que se encuentra en buen estado físico y detalló que solamente se rompió el espejo de su auto. En cuanto a la asistencia al conductor herido y el intercambio de datos personales Nancy Pazos afirmó "Tengo el celu del señor y estoy chateando con él". Sobre su estado anímico en el lugar del siniestro reconoció los momentos de tensión y expresó "Estuve bien todo el tiempo, solo súper nerviosa porque la ambulancia tardó casi media hora. Fue un bajón". Para cerrar cualquier especulación sobre su responsabilidad al volante al momento de la colisión Nancy Pazos sentenció con firmeza "Alcohol cero".

Por último la comunicadora llevó tranquilidad sobre la evolución médica del motociclista herido tras el choque en la arteria de la ciudad. Al respecto Nancy Pazos concluyó sobre la salud del conductor "Por suerte, el señor de la moto está bien y ya llegó la esposa que está con él en el Sanatorio".