Nancy Pazos contra Santilli por su nuevo cargo en Nación: "Casta absoluta"

La asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni tras controversias por su declaración patrimonial, motivó un análisis profundo de Nancy Pazos. La periodista, quien convivió con el dirigente entre 1993 y 2013, utilizó su espacio mediático para describir al funcionario en el marco del actual esquema político.

Durante su intervención, Pazos fue tajante al afirmar que "si hay algo que es Santilli es casta, olvidate, es casta absoluta" y sostuvo que el ex vicejefe porteño, con pasado junto a Rodríguez Larreta, "chupó todas las que había que chupar" para posicionarse en la estructura de poder,.

En cuanto a su ascenso, consideró que Santilli se mostró "muy obediente, claramente hizo bien el trabajo de llevarse excelentemente bien con Karina, con el Presidente y con Santiago Caputo". No obstante, la mirada de la periodista sobre el rumbo administrativo fue crítica al señalar que "este gobierno va a seguir siendo la misma mierda. Cambiarán los modos. Queda desnuda la toma de decisiones de Milei".

A través de sus redes sociales, la madre de sus tres hijos diferenció la capacidad de gestión entre el funcionario entrante y el saliente,. Para Pazos, "es mil veces mejor para el país y para la democracia Santilli que Adorni. Y creo que lo piensa todo el periodismo argentino y la clase política". Sobre Adorni, opinó que fue "un hombre a condenar" que terminó su ciclo en soledad porque "no le quedaba nadie al lado".

Ante las críticas recibidas por expresarse sobre su exmarido, la profesional sentenció que "soy periodista política, mi amor. ¿De qué querés que hable hoy?". Finalmente, remarcó la distancia temporal de su vínculo personal al explicar que "13 años hace que dejé de estar con Santilli. Él es hoy otra persona. Y yo también. Por suerte".