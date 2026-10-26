Nancy Pazos intentó colarse al cumpleaños de Charly García y la echaron

El fin de semana Charly García celebró sus 75 años rodeado de famosos, pero la periodista Nancy Pazos vivió una situación tensa al quedarse afuera de la fiesta. La comunicadora llegó con un regalo para el músico argentino y terminó en la vereda.

La puerta del recinto concentró a varias figuras y medios de comunicación que registraron la secuencia. Nancy Pazos llevaba una corbata envuelta para el ícono de la música y aguardaba el acceso cuando descubrieron que su nombre no figuraba en el listado oficial.

Frente a las cámaras del programa Infama la periodista debió aceptar la negativa de la seguridad. El propio hermano de Charly García se acercó hasta la vereda para recibir el obsequio y comunicarle que el cupo del salón estaba totalmente completo.

Con cierta ironía ante la consulta de la cronista Noelia Santone sobre lo ocurrido, la invitada respondió que "Reboté" al no poder ingresar. La protagonista explicó que "Yo tenía un amigo que me invitó, pero parece que en la lista no estaba. Yo pensé que era una fiesta más grande".

A pesar del trago amargo en el ingreso, la mujer trató de restarle dramatismo a la falla organizativa asegurando que se sentía agotada por la jornada laboral. Además agregó entre risas que "Me voy cabizbaja y meditabunda" mientras emprendía el regreso a su casa.

La situación no pasó a mayores aunque sorprendió a los presentes porque el familiar directo del homenajeado le había dado la palabra de que accedería. Finalmente la noche terminó de manera inesperada para la integrante de los medios que se volvió con las manos vacías.