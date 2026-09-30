El NASA Space Apps Challenge tendrá una nueva edición presencial en San Juan el 14 y 15 de noviembre, con una convocatoria abierta a personas de distintas disciplinas interesadas en resolver desafíos vinculados con la Tierra y el espacio. El encuentro se desarrollará en el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI), ubicado en la esquina de avenida Ignacio de la Roza y Catamarca, y la participación será totalmente gratuita.

La propuesta sanjuanina es organizada por jóvenes vinculados con diferentes áreas de estudio e intereses. Yamila Lanzone, estudiante de Ingeniería Mecánica, y Rocío Britos, estudiante de Turismo, contaron en el programa “Te lo Tengo que Decir”, de HUARPE TV, cómo será la experiencia y qué buscan con la convocatoria.

l hackatón es organizado por la NASA y se desarrolla simultáneamente en más de 150 países, con el acompañamiento de agencias espaciales de distintos lugares del mundo. Entre ellas se encuentra la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que acompaña la iniciativa en Argentina.

No hace falta estudiar una carrera espacial

Uno de los principales mensajes que las organizadoras quieren transmitir es que el Space Apps Challenge no está destinado únicamente a ingenieros, programadores o personas que tengan una relación directa con la NASA. “Mucha gente piensa que tiene que ser programador, tiene que ser ingeniero, o tiene que estar sí o sí relacionado con la NASA para poder concursar”, explicó Lanzone.

La joven remarcó que los desafíos permiten incorporar conocimientos de diferentes áreas y que justamente la diversidad de perfiles forma parte de la propuesta. “Necesitamos gente de todas las áreas, tanto de, por ejemplo, inglés, diseño, programación, arte”, sostuvo durante la entrevista.

Para Lanzone, uno de los requisitos fundamentales es tener interés y curiosidad para involucrarse con los desafíos. “No tienen que ser ingenieros, simplemente tener mucha curiosidad”, afirmó al momento de invitar a nuevos participantes.

Los desafíos que propone la NASA

Durante la entrevista, Lanzone explicó algunos de los desafíos que pueden encontrarse dentro de la competencia para mostrar que existen alternativas para distintos intereses. Uno de ellos, denominado “Cambio de Rumbo”, plantea crear herramientas utilizando datos de la NASA combinados con datos locales.

El objetivo de ese desafío es ayudar a los agricultores a adaptar sus granjas al cambio climático, además de cuidar el agua y proteger la salud del suelo. Para las organizadoras, se trata de una propuesta que puede tener particular interés por su relación con problemáticas vinculadas al territorio.

Otro de los desafíos está pensado para quienes tienen interés por el análisis y propone utilizar mediciones de misiones espaciales para visualizar cómo cambia el planeta. La idea es que los participantes puedan analizar esos datos y descubrir qué está ocurriendo con los sistemas terrestres y el cambio climático.

También hay una propuesta especialmente orientada a los perfiles vinculados con la comunicación y la creatividad. “Para los creativos y comunicadores hay un desafío hermoso que se llama Abandonados pero no Olvidados”, contó Lanzone.

Ese desafío busca contar las historias de equipos, vehículos y sondas que la NASA dejó en la Luna y Marte durante las distintas misiones. Según explicó la organizadora, el objetivo es acercar la ciencia a los jóvenes interesados en el espacio.

Una experiencia que ya mostró el potencial local

Britos también recordó lo ocurrido durante la edición anterior del desafío y destacó el desempeño de un grupo de adolescentes sanjuaninos. Según relató, el equipo que resultó ganador a nivel local estaba integrado por jóvenes que todavía cursaban la escuela secundaria.

Ese grupo recibió una mención honorífica a nivel internacional. Britos destacó que, de más de 10.000 proyectos que se presentaron el año pasado, solamente 45 llegaron a la fase final.

“Entre tantos proyectos San Juan mostró que tiene potencial para ganar”, afirmó la estudiante de Turismo. Para las organizadoras, esa experiencia también sirve para demostrar que la competencia puede ser una puerta de entrada para jóvenes que todavía están en la escuela o que estudian carreras alejadas de la ciencia y la tecnología.

Una convocatoria abierta y gratuita

Las organizadoras invitaron a quienes tengan interés por la ciencia, el espacio, la tecnología, la comunicación, el diseño, el arte o cualquier otra disciplina a conocer los desafíos disponibles. La propuesta no exige una formación específica y busca reunir personas con diferentes conocimientos para trabajar en equipo.

Las inscripciones se realizan a través del sitio web NASA Space Apps Challenge, donde los participantes deben crear un usuario y seleccionar la sede San Juan, Argentina. También se puede obtener información sobre la convocatoria a través de Instagram, en la cuenta @spaceappssj.

El encuentro será el 14 y 15 de noviembre en el CECI, en avenida Ignacio de la Roza y Catamarca. La participación será totalmente gratuita y las organizadoras esperan que nuevos jóvenes se animen a acercarse a una experiencia que, como explicó Lanzone, comienza simplemente con “mucha curiosidad”.