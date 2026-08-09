Natalia Oreiro y el día que "sus padres" quisieron aprovecharse de su fama

Durante su participación en el programa televisivo de Mirtha Legrand, la artista nacida en Villa del Cerro, Montevideo, compartió un difícil recuerdo que se remonta a sus inicios en Argentina. Cuando apenas tenía 17 años, mientras participaba en la ficción 90-60-90 Modelos, una pareja uruguaya comenzó a reclamar su paternidad basándose en supuestos documentos de identidad.

La actriz rememoró el inicio del contacto diciendo "Tenía 17 años. Estaba haciendo una telenovela con Silvia Kutika y Raúl Taibo, hacía la hija perdida de ella (90-60-90 Modelos). Estaba almorzando en el restaurante de enfrente y un señor me dice '¿me puedo sentar?'. Pensé que me conocía de la tele y le dije 'sí, claro'".

La charla tomó un rumbo inesperado cuando el hombre presentó pruebas legales y reclamó ser su progenitor. Según la artista, el sujeto "Empieza a sacar documentos, partida de nacimiento y me dice 'yo soy tu verdadero padre'... Tuvimos que hacernos cuatro estudios de ADN... Si yo me portaba mal en Argentina tenía que volverme a Uruguay. Me iba a portar bien, no los quería preocupar (a sus padres). Le dije 'entiendo su búsqueda y su desesperación', porque nací en el '77 y cualquier persona nacida en esa época puede ser hijo de desaparecidos".

Ante esta situación, Natalia intentó colaborar para resolver la incertidumbre rápidamente. "Le dije 'cómo te puedo ayudar a demostrar que no soy, yo soy igualita a mi mamá'. Para un ADN yo era menor, tenía que tener el aval de mis papás. Hicimos un hisopado que dio 99.9% que no era filiación con ellos... Se pusieron mal y fueron a la televisión. Ellos estaban convencidos. Pero fue doloroso para mi familia y a mí me expusieron muchísimo", explicó.

El conflicto llegó a los medios de comunicación de forma sorpresiva para el entorno de la actriz. "Un día en la tele en el programa de Chiche Gelblung había un abogado que dice 'yo tengo al verdadero padre de Natalia Oreiro'. Mis padres lo estaban viendo. Yo no le había contado", narró sobre el impacto que tuvo en sus progenitores reales, Carlos Alberto Oreiro y Mabel Cristina Iglesias.

A pesar de los resultados científicos que confirmaban su origen, el acoso de la pareja continuó mediante cartas y apariciones públicas. "Después hubo ADN de sangre que dieron 99.9% de filiación con mis padres, pero ellos no lo aceptaron. Se me aparecían en el trabajo, me mandaban cartas con ropa... Me despegué por tema emocional, porque ya no podía hacer nada más. Fue doloroso para mi papá y mi mamá. Yo crecí de golpe", señaló tras mencionar que incluso conversó con Alejandro Romay, dueño de Canal 9, por la exposición del tema.

Finalmente, al recordar la reacción de los demandantes ante los estudios negativos, reiteró que "Hicimos un hisopado que dio 99.9% que no era filiación con ellos... Se pusieron mal y fueron a la televisión" y concluyó que toda la experiencia "fue doloroso".