Natalie Pérez llegará a San Juan para presentar “Casa”, su quinto álbum de estudio. La artista actuará el sábado 24 de octubre a las 22 en el Teatro Sarmiento, en una de las fechas de su gira nacional. Las entradas tienen valores que van de $35.000 a $55.000 y se pueden adquirir a través de la plataforma TuEntrada.

El espectáculo tendrá lugar en el Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem, en Capital. La organización informó que las puertas abrirán 40 minutos antes del comienzo y que la función tendrá una duración aproximada de dos horas.

El eje del show será “Casa”, el nuevo material discográfico de Pérez, compuesto por 12 canciones que recorren diferentes géneros y climas. El álbum transita por el pop, la cumbia, el indie y el rock, además de incorporar elementos de la música urbana.

Uno de los temas centrales del trabajo es “La mitad de mi vida”, canción que funciona como una de las puertas de entrada al universo del nuevo disco. El proyecto también cuenta con un desarrollo audiovisual que acompaña las canciones.

Un disco grabado en vivo

“Casa” fue grabado en vivo con banda completa en Elefante Blanco, en Montevideo, y producido por Diego Matturro. El registro apuesta por conservar la energía de la interpretación y darle protagonismo a la voz de la cantante y al trabajo de los músicos.

El álbum fue presentado oficialmente en Casa Spotify, donde Pérez compartió las canciones junto con una película vinculada al proyecto. A través de sus 12 temas y sus respectivos videos, la artista propone una mirada sobre su presente creativo.