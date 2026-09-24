Durante su visita al programa de streaming Sería Increíble que se transmite por la pantalla de Olga, Natalie Pérez sorprendió a todos los integrantes al revelar una historia romántica del pasado que involucra a una celebridad internacional. La artista mostró en su teléfono una imagen guardada hace años donde se la ve junto a Ashton Kutcher en un evento privado.

La cantante explicó que el cruce ocurrió en una fiesta organizaba por Netflix. Tras pasar varios meses viviendo en Brasil y con una rutina de entrenamiento constante, la actriz asistió al evento luciendo un vestido oscuro que resaltaba su figura. Al verlo en la reunión, decidió acercarse para pedirle un retrato juntos.

Según el relato de la protagonista, la química entre ambos fue inmediata durante esa breve interacción. La celebridad estadounidense demostró un claro interés al tomarla de la cintura para posar frente al lente. La cantante admitió el impacto que le causó ese momento diciendo: "Sentí que lo enamoré un poco, la verdad que sí. No estuve con él porque estaba de novia. No saben el problema que me trajo con mi novio de ese momento. Ashton era mi permitido, pero me porté bien".

La situación provocó sorpresa entre sus compañeros de mesa. La intérprete reconoció la gran fascinación que sentía por el actor de cine, remarcando la emoción que le produjo cruzárselo de cerca diciendo: "Solo le pedí la foto, yo estaba muy nerviosa. Me estaba cruzando con el amor de mi vida. Yo estaba diosa mal, toda vestida de negro. Venía de estar cuatro meses en Brasil caminando todos los días, estaba re trabada".

A pesar de que el galán figuraba como la única excepción acordada previamente en su pareja, la artista decidió no avanzar más allá del contacto inicial. La cercanía física durante la toma fotográfica generó tensiones con su pareja de esa época, aunque hoy lo recuerda como un divertido episodio de su carrera diciendo: "Él me agarró un poco más abajo de la cintura, fue muy sexy".