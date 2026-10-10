La clasificación de Las Águilas a la final del Mundial de hockey sobre patines de Asunción 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. Natalia "Nati" Jara, arquera de la Selección Argentina Senior femenina, no pudo contener las lágrimas después de la goleada 4 a 0 ante Italia y expresó su alegría por volver a disputar una definición mundialista. En diálogo exclusivo con GRUPO HUARPE, a través del enviado especial Maximiliano Maldonado, habló del esfuerzo del equipo, el acompañamiento de su familia y la ilusión de enfrentar nuevamente a España.

"Sí, la verdad que conmocionada, tranquila, segura y bueno, con muchas ansias de que sea ya mañana", expresó Jara, visiblemente emocionada tras conseguir el pase a la final. La arquera fue una de las protagonistas del triunfo ante Italia, con intervenciones importantes que permitieron sostener el arco argentino en cero por segundo partido consecutivo.

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando Maldonado le mencionó la presencia de su familia en las tribunas, especialmente de su padre, quien siguió atentamente cada una de sus intervenciones. "Sí, la verdad que seguramente debe haber estado emocionado, nervioso, pero me alegra mucho que estén ellos acá", manifestó la arquera, en medio de la emoción por compartir este momento con sus seres queridos.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Jara explicó que el seleccionado argentino había trabajado especialmente para contrarrestar el juego italiano. "Sabíamos que Italia iba a plantear el contraataque, así que tenía que estar sumamente activa todos los momentos que tuvieran ellas y sacar la pelota", señaló sobre su actuación bajo los tres palos.

Con la clasificación asegurada, Las Águilas deberán enfrentar a España, vigente campeona del mundo y el único seleccionado que logró derrotarlas durante la fase de grupos, con un contundente 7 a 1. Sin embargo, Argentina llega a la definición después de conseguir dos goleadas consecutivas ante Chile e Italia, ambas por 4 a 0, y con la ilusión de recuperar la corona mundial.

Consultada sobre cómo afrontarán el encuentro decisivo, Jara explicó que el plantel buscará descansar y prepararse para cambiar la historia frente a las españolas. "Ahora tranquila a descansar y ya mañana será otro día para pensar en el partido de mañana que, bueno, ya nos hemos encontrado y queremos hacer las cosas distintas y empezar con otra cabeza", aseguró.

La gran final se disputará este sábado 10 de octubre, desde las 20, en el SND Arenita de Paraguay. Allí, Las Águilas buscarán conquistar su séptimo título mundial y repetir la consagración de San Juan 2022, cuando derrotaron a España en el estadio Aldo Cantoni. Para Jara será una nueva oportunidad de alcanzar la gloria, esta vez con el acompañamiento de su familia desde las tribunas.