Nati Jota confesó el momento íntimo que vivió con Gastón Edul

El vínculo entre Nati Jota y Gastón Edul volvió a estar en el centro de la escena tras la participación de la conductora en el ciclo "PH: Podemos Hablar", emitido por Telefe. Ante las consultas sobre su relación con su compañero de trabajo, la joven intentó aclarar si la historia responde a un juego para el público o si trascendió la pantalla.

Al ser consultada sobre el periodista, la conductora explicó la dinámica que mantienen en el canal de streaming. “Es mi compañero de Olga desde hace mucho tiempo, tenemos la mejor. Es como una confusión que evade la vida real al streaming”, dijo Nati cuando le consultaron sobre Edul.

Sin embargo, las preguntas sobre el contacto físico entre ambos no tardaron en aparecer. La periodista reaccionó con nerviosismo antes de referirse a la posibilidad de que hayan existido aproximaciones. “En un momento…pero nos llevamos bien, jugamos”, expresó.

La conversación sumó la intervención de Mauro Zárate, 1 de los invitados a la edición del sábado, quien buscó averiguar si existieron otros acercamientos más allá de los contactos iniciales. Ante la insistencia, la entrevistada respondió con sonrisas y gestos de complicidad sin profundizar en los hechos. "Basta chicos, ¿qué quieren que dé detalles?", respondió la periodista, dejando abierta la incógnita para la audiencia y los seguidores de la dupla.

En forma paralela a estas declaraciones, la conductora abordó días atrás aspectos de su pasado sentimental durante una charla con Martín Cirio, donde repasó comportamientos marcados por los celos durante un noviazgo anterior. En esa oportunidad, la comunicadora explicó que utilizaba herramientas de su teléfono celular para rastrear la ubicación de 1 de sus exnovios cuando este le aseguraba que no saldría con sus amigos.

“Yo hice muchas más de las que me hicieron”, reconoció la joven, para luego analizar de manera crítica la conducta que sostuvo en esa etapa de su vida. “Yo reconozco que tuve una relación retóxica y estaba mal”, admitió.

A partir de aquella vivencia, la comunicadora remarcó que busca evitar dinámicas similares en sus futuros vínculos sentimentales. “Cuando tenga una nueva pareja voy a intentar ni asomarme a esas conductas”, afirmó.