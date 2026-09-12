Nati Jota destrozó a Gastón Edul por la filtración del video íntimo juntos

El vínculo entre la conductora y el periodista deportivo sumó un capítulo de alta tensión luego de la circulación masiva en plataformas digitales de una grabación con contenido sexual explícito atribuida a la dupla. Pese a que el cronista desmintió la autenticidad del material argumentando que era una producción falsa con inconsistencias visibles, la hipótesis sobre los involucrados permaneció entre los usuarios.

La discusión se desató al aire de OLGA cuando el colaborador acudió a presentar su informe de deportes en el ciclo Sería increíble. La presentación derivó en una serie de reclamos vinculados tanto a la gestión de la controversia como a dichos previos sobre la relación que mantienen desde la Copa América 2024.

Al inicio del intercambio, la presentadora anticipó que revelaría lo sucedido en una entrevista previa. Ante esto, el panelista reaccionó afirmando "A la mierda la columna de deporte" y agregó "Vos contá lo que vos quieras y va a ser tu versión, pero dejame decir algo: ‘No fue así’... como ella lo quiera contar, no fue así".

La conductora detalló la actitud de su compañero señalando "La cosa es así: el chico, dijo en un programa que primero él me tiraba onda y yo medio que no le di bola, y que después en el Mundial yo quise estar con él pero me rechazó porque no tenía tiempo y no sé qué… típico de varón". A esto sumó su disconformidad con la exposición mediática remarcando "Si fuera verdad, que no lo es, me parece que no da decirlo públicamente en los medios, yo nunca lo haría a la inversa".

Frente a estas afirmaciones, el cronista respondió "En mi defensa, jamás dije ni una palabra de esas". La comunicadora insistió en su postura contestando "Lo diste a entender Gastón, en serio. Te preguntaron eso y dijiste ‘sí, yo estaba muy a mil’". El colaborador reiteró su negativa manifestando "No dije absolutamente nada, nunca jamás cuento cosas de mí".

Durante la emisión, la presentadora consultó "¿Es verdad eso que dicen?", lo que generó la réplica del periodista preguntando "¿Qué cosa? No". La conductora añadió "Está bueno que lo aclares", a lo que el integrante del programa devolvió "¿Ah es una cuestión de orgullo? ¿Ves cómo funciona la cosa?".

El punto central del reclamo se enfocó en la desmentida pública del material audiovisual. La conductora recriminó la falta de resguardo hacia su persona expresando "Otra cosa es: que vos limpiaste tu imagen y no limpiaste la mía. Y yo ahora busco Nati Jota en Twitter y me encuentro con unas imágenes que la verdad son de temer".

El panelista justificó su accionar indicando "No hacía falta que aclare nada porque… no hacía falta". Ante la insistencia de su compañera, el periodista profundizó "Claro, pero no iba a hablar de vos, era peor todavía… por favor… mi manera fue hacerme el boludo, ya está". El cruce finalizó cuando la presentadora concluyó "Las Gastutis decían ‘hasta Davoo la defendió más que él’. ¿Pero, sabés qué Gastón? Te perdono por todo".