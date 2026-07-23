Nati Jota reveló su amargo romance durante el Mundial de fútbol 2026

Durante la cobertura del Mundial 2026, Nati Jota atravesó una situación sentimental inesperada que terminó en decepción. Tras seguir a la Selección Argentina por estadios y tribunas hasta la final ante España, la conductora detalló en el programa Sería increíble, del canal Olga, el vínculo que inició con un joven hincha.

Según relató ante sus compañeros Noe Custodio y Eial Moldavsky, el interés comenzó al verlo frecuentemente porque "El pibe iba a todos los partidos, entonces yo sabía que en el próximo me lo iba a encontrar". El encuentro se concretó en una salida nocturna donde compartieron besos.

La periodista admitió su rapidez para involucrarse emocionalmente al explicar que "Yo full romántica, yo ya estaba de novia. Yo te digo 'mi amor, bebé', al segundo". Sobre este apodo, aclaró que "En la cara se me escapa más que en chat".

Sin embargo, la dinámica cambió durante una fiesta posterior donde se sintió presionada. En ese evento, ella experimentó una incomodidad creciente al notar que "Tengo un montón de amigos acá... Sentí que tenía novio. Yo quería volver con mis amigos a la mesa un toque y sentí que le tenía que decir: bueno, voy al baño y...".

El conflicto central surgió cuando un tercero se acercó para darle una advertencia mientras ella besaba a su conquista. Aquel desconocido le avisó que "Te quiero decir que te cuides, porque mientras estás chapando con este, el amigo te está grabando". Esta revelación provocó que la influencer buscara alejarse inmediatamente. Ella confesó que "Me quiero ir, no me quiero cruzar a mi amor bebé porque estoy con todo esto que tengo que resolver" y reconoció que en ese momento "Casi lloro".

El equipo de trabajo bromeó con términos como "bebé espía", "bebé cacha todo" o "bebé Nicaragua" para describir la situación. Para evitar el cruce, Nati se refugió con un joven nicaragüense que había conocido antes, sobre quien agregó que "Igual me lo chapé después". Al notar que el primer muchacho no se comunicaba con ella, decidió escribirle diciendo "Che, no me escribiste y me fui". Él respondió al día siguiente argumentando que "Es que te fuiste así nomás y entendí que algo te pasaba".

La conductora le consultó por la supuesta grabación y la respuesta del joven, quien dijo que le preguntaría a su amigo, le pareció insuficiente. Ella consideró que "Deberías estar como seguro y decir: 'No, mirá si te va a grabar...'" y concluyó que "Bueno, qué rara esta respuesta".

Antes de su regreso al país, un último encuentro en el aeropuerto terminó de confirmar sus sospechas cuando el testigo del hecho le comentó "Che, de nada por lo de ayer" con tono irónico, mientras sus colegas sugerían no confiar en ningún "bebé botón".

Finalmente, la periodista cerró el relato sobre su romance fallido admitiendo que "A mí me dejó rara y nunca más pude recuperar a mi amor". El episodio reflejó que las huellas de la Scaloneta trascienden el campo de juego. Para Nati Jota, el evento no se limitó a lo sucedido durante los 90 minutos de los partidos, sino que dejó anécdotas que durarán mucho más que el certamen deportivo.