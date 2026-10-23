Naturgy San Juan alertó este viernes a sus usuarios luego de detectar falsas propuestas de descuento y pago de facturas por fuera de los medios habilitados. La empresa pidió evitar esas alternativas y utilizar únicamente los canales oficiales para prevenir posibles engaños.

La advertencia alcanza a los usuarios del servicio eléctrico que reciban ofrecimientos para cancelar sus facturas mediante mecanismos distintos de los reconocidos por la compañía.

Desde Naturgy aclararon que los pagos seguros pueden realizarse mediante la Oficina Virtual, tanto en su versión web como a través de la aplicación Naturgy SJ Oficina Virtual.

También permanecen habilitados los centros de Plus Pagos Servicios, Rapipago, Pago Fácil y Cobro Express. Para operar en estos puntos solo es necesario contar con el número de suministro.

Cómo pagar las facturas de Naturgy de forma segura

Otra opción disponible es Mercado Pago. Dentro de la aplicación, el usuario debe ingresar a “Cuentas y Servicios”, buscar Naturgy San Juan y cargar el número de suministro o escanear el código de barras.

Las facturas también incorporan un código QR que permite realizar el pago directamente desde cualquier billetera virtual que disponga de dinero en cuenta.

En el caso de Lotipago, Naturgy precisó que es necesario presentar la factura impresa para completar la operación.

Qué hacer ante una oferta de descuento sospechosa

La principal recomendación es no transferir dinero ni realizar pagos a través de mecanismos que no aparezcan entre los canales oficiales de Naturgy San Juan.

La advertencia surge específicamente por la detección de propuestas falsas vinculadas con supuestos descuentos o alternativas de pago externas. La empresa no informó hasta el momento cuántos usuarios recibieron estos ofrecimientos ni si se registraron personas perjudicadas.

Por este motivo, antes de aceptar una promoción o modalidad distinta para cancelar una factura, los usuarios deben comprobar que el medio figure dentro de las opciones reconocidas por la distribuidora.

La compañía insistió en que utilizar los canales habilitados permite reducir el riesgo de engaños y acreditar correctamente el pago del servicio eléctrico.