El fuerte temporal de viento que afectó a San Juan durante la jornada del jueves provocó interrupciones en el suministro eléctrico en distintos sectores del sur de la provincia. Así lo informó Naturgy San Juan, que indicó que las intensas ráfagas y los incendios registrados durante el día ocasionaron daños en la infraestructura de distribución.

La empresa señaló que, desde el inicio de las contingencias, las cuadrillas trabajaron de manera ininterrumpida para reparar las fallas y restablecer el servicio.

Como resultado de esas tareas, gran parte de los usuarios afectados ya recuperó el suministro eléctrico, aunque todavía permanecen algunos sectores sin energía debido a daños localizados en la red de baja tensión.

Según explicó Naturgy, los operativos continúan con el objetivo de normalizar completamente el servicio en el menor tiempo posible.

Desde la distribuidora agradecieron la comprensión de los usuarios afectados y remarcaron que el personal continúa desplegado en terreno para resolver las últimas incidencias provocadas por el temporal.

Asimismo, recordaron que ante cualquier urgencia o emergencia relacionada con el servicio eléctrico, los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas al 0800-666-3637.