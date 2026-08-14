Los usuarios de Naturgy San Juan ya pueden realizar reclamos técnicos y consultar su seguimiento de manera online a través de la Oficina Virtual de la empresa, tanto desde la aplicación móvil como desde el sitio web.

La nueva herramienta permite reportar inconvenientes vinculados con el suministro eléctrico sin necesidad de recurrir a otros canales de atención. Entre las situaciones que pueden informarse se encuentran la falta de servicio, problemas de tensión, fallas en el puesto de medición, conductores cortados, instalaciones caídas, chispazos o explosiones eléctricas e instalaciones electrificadas.

Además de generar el reclamo, los usuarios podrán consultar posteriormente su estado desde la misma plataforma.

Cómo acceder

La Oficina Virtual puede utilizarse desde la aplicación de Naturgy, disponible para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android, o a través del sitio web de Naturgy San Juan.

La plataforma ya permitía realizar otras gestiones vinculadas con el servicio, como consultar y descargar facturas, efectuar pagos con tarjeta de débito o crédito, adherirse a la factura digital y revisar el historial de facturación.

Con la incorporación de los reclamos técnicos, la empresa sumó una nueva opción para que los usuarios puedan gestionar inconvenientes relacionados con el suministro eléctrico y seguir su resolución de manera digital.