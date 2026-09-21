El fuerte temporal de viento Zonda que afectó a San Juan durante el domingo 20 de septiembre provocó daños en distintos puntos de la infraestructura eléctrica y generó interrupciones del suministro. Desde Naturgy informaron que este lunes continúan los trabajos para reparar las instalaciones y restablecer el servicio en las zonas que todavía permanecen afectadas.

Según comunicó la distribuidora, algunos sectores de Sarmiento, Pocito y Rawson continúan con inconvenientes. Los equipos trabajan en esos departamentos para reparar los daños provocados por las intensas ráfagas y avanzar con la normalización del suministro.

El operativo se mantiene activo mientras persisten las consecuencias del temporal, que generó afectaciones en diferentes sectores de la provincia.

Zonas donde el servicio fue restablecido

Naturgy informó además que el suministro eléctrico ya fue restablecido en Ullum, Zonda y La Laja, en el departamento Albardón. Sin embargo, advirtió que durante el desarrollo de las tareas de reparación y normalización pueden registrarse alteraciones temporales en los niveles de tensión en algunos sectores.

La empresa señaló que los trabajos continuarán hasta alcanzar la restitución total del servicio para los usuarios que todavía permanecen afectados.

Desde la distribuidora indicaron que las tareas se realizan priorizando la seguridad de las personas y de las instalaciones, debido a los daños que el viento provocó sobre distintos componentes de la red eléctrica.

Qué recomiendan ante cables o postes dañados

Ante las consecuencias del temporal, Naturgy recordó a los vecinos que no deben manipular cables caídos ni acercarse a postes, transformadores u otros elementos de la red que puedan haber sufrido daños.

La recomendación apunta a evitar accidentes, especialmente en sectores donde todavía se desarrollan tareas de reparación.

Ante una situación que implique riesgo, la empresa solicitó priorizar la seguridad y realizar el reporte correspondiente a través de la Oficina Virtual de la distribuidora o mediante el número 0800 666 3637.

Los equipos continuarán trabajando durante la jornada para recuperar el suministro en las zonas que permanecen afectadas y completar la normalización del servicio eléctrico tras el temporal de viento Zonda.