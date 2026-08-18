Naturgy Argentina lanzó en San Juan su tradicional programa de inclusión laboral “Energía del Sabor”, una iniciativa que busca brindar capacitación en oficios gastronómicos y generar nuevas oportunidades de inserción laboral.

La propuesta comenzó a desarrollarse en la provincia con una primera cohorte de 20 alumnos, en alianza con UTHGRA San Juan. De esta manera, San Juan se incorpora a las ediciones que la compañía ya lleva adelante en Buenos Aires y Tucumán.

El programa tiene como objetivo principal ofrecer herramientas que permitan a sus participantes aprender un oficio, fortalecer sus habilidades y mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo genuino y sustentable.

Capacitación en gastronomía

“Energía del Sabor” contempla formación en diferentes áreas vinculadas con la gastronomía. Los participantes reciben herramientas técnicas de cocina, conocimientos relacionados con nutrición y capacitación en emprendedurismo.

La propuesta apunta no solo a facilitar el acceso al mercado laboral, sino también a brindar conocimientos que permitan a quienes participan desarrollar proyectos propios y avanzar hacia una mayor independencia económica.

Con la llegada a San Juan, Naturgy extiende el alcance territorial de una iniciativa que desarrolla desde 2016 y que ya atravesó distintas comunidades en las zonas donde la compañía desarrolla sus actividades.

Una iniciativa que comenzó en 2016

Desde su creación, “Energía del Sabor” permitió capacitar a más de 900 personas pertenecientes a distintos colectivos que enfrentan dificultades para acceder al mercado laboral.

Según destacó la empresa, el programa busca que sus participantes puedan incorporar conocimientos concretos y adquirir un oficio que les permita transformar sus trayectorias personales y profesionales.

La iniciativa combina la formación técnica con herramientas orientadas al desarrollo de emprendimientos y a la generación de oportunidades laborales.

El desembarco en San Juan

La primera edición sanjuanina ya cuenta con 20 personas inscriptas y se desarrolla junto con UTHGRA San Juan, organización con la que Naturgy articula para llevar adelante la capacitación gastronómica.

De esta manera, la provincia se suma a un programa que ya tiene presencia en Buenos Aires y Tucumán, ampliando su alcance a las distintas zonas de concesión en las que Naturgy opera en el país.

La llegada de “Energía del Sabor” representa además una nueva propuesta de capacitación en oficios para personas interesadas en desarrollar conocimientos vinculados con la gastronomía y mejorar sus perspectivas laborales.

La directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad de Naturgy Argentina, Verónica Argañaraz, destacó la incorporación de San Juan al programa.

“Llevar Energía del Sabor a San Juan es un hito destacado de este programa que deja huella en la comunidad”, afirmó.

La representante de la compañía también resaltó el trabajo que realizan a nivel nacional junto con distintas organizaciones locales para convocar a jóvenes interesados en capacitarse.

“A nivel país, trabajamos junto a diferentes organizaciones locales para convocar a jóvenes que tengan interés en aprender y es una enorme satisfacción ver cómo muchos de ellos emprenden a partir de esta oportunidad”, señaló Argañaraz.

Más de 900 personas capacitadas

A diez años de su creación, “Energía del Sabor” ya alcanzó a más de 900 personas que atravesaron situaciones de dificultad para incorporarse al mercado laboral.

La propuesta busca que la capacitación se convierta en una herramienta concreta para ampliar las posibilidades de empleo y, al mismo tiempo, incentivar el desarrollo de emprendimientos gastronómicos.

Con el inicio de la primera cohorte en San Juan, Naturgy apuesta a continuar expandiendo el programa y a generar nuevas oportunidades de formación para la comunidad local.