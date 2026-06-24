Naturgy San Juan puso en marcha un ambicioso plan de inversiones que asciende a un total de 124 millones de euros para el periodo 2026-2030. Esta cifra, establecida en la Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO), tiene como objetivo principal mejorar la calidad, resiliencia y capacidad del servicio eléctrico para los más de 269.000 clientes que la distribuidora consolidó al cierre de 2025. El proyecto equilibra la ejecución de grandes obras civiles con una profunda transformación digital de los activos de la red.

Dentro de las obras de potencia, se destacan las ampliaciones en las estaciones transformadoras (ET) Casa de Gobierno, La Laja e Ischigualasto, las cuales registran un avance superior al 50%. Asimismo, la compañía avanza en la construcción de nuevos nodos como ET Cerrillo, ET Pistacho y ET Termas, resaltando el progreso de la ET Sargento Cabral, que ya alcanzó un 80% de ejecución física. El plan incluye también el trazado de nuevos alimentadores para aliviar las cargas del sistema interconectado.

Digitalización y seguridad operativa

Un pilar fundamental de esta inversión es la modernización tecnológica. La empresa implementará una renovación integral del sistema SCADA, una plataforma de última generación para supervisar y operar la red en tiempo real. Para garantizar los máximos estándares de seguridad mundial, Naturgy contará con dos Centros de Control separados físicamente, asegurando la redundancia necesaria ante cualquier incidencia.

A esto se suma el reemplazo del sistema de comunicación radial analógico por tecnología digital y la actualización de los sistemas de información geográfica (GIS) por soluciones de vanguardia internacional. También se incorporará el sistema de Gestión de Activos (GDA), orientado a optimizar el mantenimiento predictivo y la trazabilidad de todos los componentes físicos de la red de distribución.

Transformación en la atención al cliente

De forma complementaria a las obras eléctricas, la compañía ejecuta un plan de modernización de sus canales comerciales. Actualmente, se realizan remodelaciones totales en la sucursal de Sarmiento (cuya atención se trasladó provisionalmente a calle Uruguay), y avanzan las obras de nuevos centros en Barreal (Calingasta) y Jáchal. Por otro lado, ya se completaron las renovaciones edilicias en Capital y Albardón, operando en entornos funcionales.

En el ámbito virtual, la evolución se centra en la autogestión. La distribuidora está migrando a un nuevo sistema comercial y ampliando su App para permitir la tramitación de la totalidad de las gestiones a distancia, incluyendo una nueva funcionalidad para realizar reclamos técnicos en tiempo real con seguimiento automático. Para los grandes usuarios, se incorporará telemedición avanzada, reafirmando el compromiso de la empresa de facilitar la relación de los sanjuaninos con la energía cada día.