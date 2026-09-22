Los usuarios residenciales de Naturgy San Juan que acumulen entre 2 y 4 facturas impagas del invierno podrán acceder a un plan excepcional para regularizar sus deudas. La medida alcanza a las tarifas R1, R2 y R3 y comprende consumos realizados entre el 1 de mayo y el 30 de agosto de 2026.

El esquema fue dispuesto mediante la Resolución EPRE N.º 965/26 y establece una tasa de financiación bonificada al 50% de la habitual. Para adherirse, los clientes deberán abonar inicialmente el 25% de la deuda y podrán financiar el saldo restante en hasta 4 cuotas mensuales.

La resolución contempla además la posibilidad de extender el plan hasta 6 cuotas en situaciones especiales. La medida apunta específicamente a deudas generadas durante los meses de mayor consumo eléctrico por las bajas temperaturas.

Naturgy definió quiénes podrán acceder

El beneficio no estará disponible para todos los usuarios. Solo podrán solicitarlo clientes residenciales incluidos en las categorías R1, R2 y R3 que tengan entre 2 y 4 facturas pendientes correspondientes al período establecido.

De esta manera, quienes tengan una única factura impaga o acumulen más de cuatro no aparecen incluidos dentro de las condiciones informadas para este régimen excepcional.

Cómo solicitar el plan de pago

La adhesión deberá ser iniciada por el propio titular a través de la Oficina Virtual de Naturgy San Juan y será necesario contar con un usuario registrado. La empresa aclaró que no se comunicará con los clientes para ofrecer este financiamiento.

Por ese motivo, recomendaron realizar cualquier gestión únicamente desde los canales oficiales y no ingresar a enlaces enviados por terceros.

Una advertencia para evitar estafas

Naturgy recordó que no solicita claves bancarias, tokens, códigos de validación ni contraseñas para otorgar estos planes. Tampoco trabaja con gestores o intermediarios para formalizar la financiación.

La advertencia busca evitar maniobras fraudulentas aprovechando la puesta en marcha del nuevo esquema. Los usuarios que cumplan con los requisitos deberán gestionar la adhesión directamente por los medios oficiales de la distribuidora.