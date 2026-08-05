Ante la alerta meteorológica por vientos intensos prevista para la noche de este miércoles 5 de agosto y la jornada del jueves 6, Naturgy activó un operativo preventivo especial en los departamentos de Calingasta e Iglesia para minimizar el impacto del fenómeno sobre el servicio eléctrico.

La empresa informó que durante la jornada trasladó personal técnico, recursos adicionales y equipamiento de respaldo hacia la zona con el objetivo de reforzar la capacidad operativa y responder con rapidez ante cualquier contingencia provocada por las condiciones climáticas.

El despliegue permitirá atender posibles daños en la red eléctrica y realizar las reparaciones que sean necesarias, siempre bajo estrictos protocolos de seguridad para resguardar al personal que deba intervenir durante el temporal.

Refuerzo en las comunicaciones

Como parte del operativo, Naturgy también equipó las movilidades livianas con sistemas de comunicación satelital móvil, una medida que permitirá mantener el contacto con los equipos de trabajo aun cuando las redes convencionales resulten afectadas por los fuertes vientos.

La empresa señaló que este refuerzo resulta clave para sostener la coordinación de las tareas en caso de registrarse inconvenientes en las comunicaciones tradicionales.

Recomendaciones para la comunidad

Frente al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas, Naturgy pidió a los vecinos extremar las medidas de prevención y seguir una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.

Evitar salir de los hogares si no es necesario.

Desconectar los artefactos eléctricos que no estén en uso.

No manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores dañados por el temporal. Ante cualquier situación de este tipo, se recomienda informar de inmediato a la empresa.

No encender fuego en espacios abiertos, ya que el viento puede favorecer la propagación de las llamas.

Monitoreo permanente

Naturgy indicó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno meteorológico y mantendrá disponibles todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la población y la continuidad del servicio eléctrico. Además, recordó que ante cualquier urgencia o emergencia los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas al 0800 666 3637.