Naturgy San Juan puso en marcha un plan preventivo para reducir el impacto de posibles temporales, crecientes y deshielos sobre la red eléctrica durante el próximo período estival. La iniciativa incluye coordinación con el Gobierno provincial, municipios, Bomberos, Protección Civil, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias (OS).

Según informó la empresa, el objetivo es anticipar riesgos, establecer prioridades de atención y agilizar la respuesta ante situaciones que puedan afectar la continuidad del suministro eléctrico.

Para ello, se habilitaron canales de comunicación directos entre los organismos participantes, que permitirán intercambiar información operativa y evaluar en tiempo real las zonas críticas.

Monitoreo de crecientes y deshielos

Entre las acciones previstas se encuentra el relevamiento de sectores donde los caudales y deshielos podrían afectar instalaciones eléctricas, en coordinación con la Dirección de Hidráulica, para planificar posibles obras de defensa.

También se analizaron los riesgos asociados a las bajadas de agua por lluvias en zonas precordilleranas y sierras departamentales, junto con Hidráulica y Defensa Civil.

A su vez, municipios, Defensa Civil y OS trabajan en la identificación de suministros e instalaciones esenciales de cada localidad. El propósito es organizar revisiones preventivas y definir procedimientos específicos para reducir los tiempos de restitución del servicio.

Las obras para ampliar la capacidad eléctrica

En paralelo, Naturgy continúa con inversiones en infraestructura para reforzar la transformación, subtransmisión y distribución de energía en distintos puntos de San Juan.

En la Estación Transformadora Costanera, que abastece a Chimbas, Albardón y Angaco, se incorporó un segundo transformador de 15 MVA. La incorporación incrementa la capacidad de la estación en un 33% y constituye una etapa previa a la duplicación total de su potencia.

También avanza la construcción de la nueva Estación Transformadora Sargento Cabral, con una capacidad de 20 MVA, destinada a acompañar el crecimiento residencial y comercial del noroeste del Gran San Juan.

En el sur provincial, la nueva Estación Transformadora Olivos ya está terminada y operativa para reforzar el desarrollo agrícola. Además, continúan las obras de las estaciones Cerrillo, en la zona de Pocito y Sarmiento; Pistacho, en 25 de Mayo; y Termas, en Albardón. La empresa también informó que trabaja en la renovación de las estaciones Casa de Gobierno, La Laja e Ischigualasto.

En materia de subtransmisión, se suman las mejoras concluidas en la línea de alta tensión de 132 kV Cervantes-Caucete y la construcción de un nuevo alimentador de 33 kV entre las estaciones CAVIC y Pueyrredón, que funcionará como respaldo de la red.

Conectividad y reclamos digitales

Las nuevas instalaciones incorporan sistemas de protección digital, regulación automática, comunicaciones y telecontrol desde el Centro de Operaciones de Red. Además, la compañía instaló conectividad satelital en ese centro, estaciones transformadoras alejadas y vehículos operativos para facilitar el trabajo durante contingencias en zonas remotas.

En paralelo, reforzó su Oficina Virtual y aplicación móvil, que permiten registrar reclamos técnicos, seguir su estado en tiempo real y recibir notificaciones electrónicas.

Las medidas buscan mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos y fortalecer la infraestructura eléctrica de cara al verano.