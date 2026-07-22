Las fuertes nevadas, lluvias, ráfagas de viento y la acumulación de nieve generaron interrupciones del servicio en distintas zonas cordilleranas y precordilleranas en San Juan. Ante esta situación, Naturgy San Juan activó su plan de contingencia y desplegó personal técnico y equipamiento especial para avanzar con la recuperación del suministro eléctrico, principalmente en Calingasta.

Desde la empresa indicaron que las condiciones climáticas adversas dificultaron el acceso a algunos sectores, debido a la presencia de nieve acumulada, caminos complicados y baja visibilidad, lo que retrasó algunas tareas operativas.

Despliegue de equipos para recuperar la energía

Desde el inicio del temporal, la distribuidora mantuvo un monitoreo permanente desde su Centro de Control y coordinó los trabajos junto a cuadrillas locales, contratistas y personal especializado trasladado desde la ciudad de San Juan.

Para afrontar la emergencia se dispuso de cinco cuadrillas livianas de personal contratista, dos equipos adicionales propios, cuatro camionetas, un camión mediano y tres hidrogrúas destinadas a trabajos operativos. El objetivo principal fue restablecer el servicio eléctrico con prioridad en las zonas donde se registraron mayores inconvenientes.

Avances en Tamberías, Barreal y Villa Nueva

Según el último informe de la compañía, en media tensión las localidades de Tamberías y Barreal ya cuentan con el servicio normalizado para la totalidad de los usuarios afectados.

En tanto, en la zona de Villa Nueva continúan las tareas debido a las dificultades que presentó el terreno. Durante los primeros intentos de ingreso, los equipos pesados tuvieron inconvenientes de acceso e incluso una de las grúas llegó a hundirse por el estado del suelo.

Con una mejora en las condiciones del terreno durante la jornada de este miércoles, los operarios retomaron las tareas para levantar aproximadamente 200 metros de línea y avanzar con la recuperación del suministro en ese sector.

Además, desde Naturgy informaron que todavía permanecen algunos usuarios afectados en baja tensión, quienes están siendo asistidos para lograr la rehabilitación del servicio.

Recomendaciones ante riesgos eléctricos

La empresa aseguró que los equipos continuarán trabajando hasta completar la normalización total del servicio y que los refuerzos enviados desde la Capital permanecerán en Calingasta hasta finalizar las tareas.

Desde Naturgy solicitaron a los vecinos extremar las medidas de prevención y evitar acercarse a cables, postes, ramas o árboles caídos que puedan estar en contacto con instalaciones eléctricas.

Ante cualquier situación de riesgo, recomendaron mantener distancia y comunicarse con los canales habilitados por la distribuidora al 0800 666 3637.