La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines comenzó con una derrota ante Francia su participación en los World Skate Games Asunción 2026. Tras el encuentro, Facundo Navarro reconoció los errores defensivos que condicionaron el resultado, pero consideró que, si el equipo debía sufrir un traspié, era preferible que ocurriera en el comienzo de la competencia y no en las instancias decisivas.

“Este desliz que no nos lo podíamos permitir, pero si había que tenerlo, había que tenerlo el primer día y de acá para adelante darle la vuelta”, expresó el jugador mendocino tras el encuentro, en declaraciones al enviado especial de GRUPO HUARPE, Maximiliano Maldonado.

El integrante del seleccionado dirigido por José Luis Páez explicó que Argentina conocía las características del rival y sabía que una desventaja podía complicar considerablemente el desarrollo del partido. Sin embargo, el equipo no consiguió revertir el marcador ante una defensa francesa que se mostró sólida.

Los errores que costaron el partido

Navarro reconoció que hubo dos acciones defensivas que terminaron siendo determinantes, aunque evitó calificarlas como equivocaciones graves.

“Una marca defensiva dentro del área y un desborde que nos terminó costando el partido”, señaló.

El jugador también destacó las virtudes del conjunto europeo, que aprovechó las oportunidades y consiguió sostener la ventaja. “Obviamente, son jugadores de categoría mundial, una selección que en los últimos años ha venido demostrando de lo que son capaces”, sostuvo.

Sobre el planteo del rival, Navarro aseguró que el desarrollo del encuentro no sorprendió al plantel argentino.

“Nos esperábamos un partido así, nos esperábamos un partido como este. Lo que pasa es que sabíamos que a la mínima que ellos van ganando se cierran aún el doble, defienden aún mejor y sabíamos de eso”, explicó.

Dar vuelta la página

Más allá del resultado, Navarro remarcó la importancia de mantener la concentración y encontrar respuestas colectivas ante las dificultades.

Ahora, Argentina deberá recuperarse rápidamente, ya que este martes 13 de octubre, desde las 20, enfrentará a Angola por la segunda fecha del Grupo B. El miércoles, en el mismo horario, cerrará la primera fase ante Chile.

El objetivo del seleccionado será corregir las fallas que aparecieron frente a Francia y llegar fortalecido a las instancias eliminatorias, donde comenzará la disputa directa por el título mundial.