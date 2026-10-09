La jurista sudafricana y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, fue anunciada este viernes como la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, en reconocimiento a su extensa trayectoria y su inquebrantable defensa del derecho internacional.

El anuncio fue formalizado por el Comité Noruego del Nobel en un comunicado donde destacó que el galardón se otorga "por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional". El organismo subrayó que Pillay es una persona que, con excepcional valentía e integridad, ha abierto el camino hacia un orden jurídico global más completo, siendo fundamental para garantizar el enjuiciamiento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

Una trayectoria marcada por la justicia global



La carrera de Pillay abarca más de cinco décadas de servicio en la primera línea de los Derechos Humanos. Para empezar, con la lucha contra el apartheid. Nacida en Sudáfrica en 1941 en el seno de una familia india tamil, se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir un despacho jurídico en su país. Defendió a activistas contra el régimen segregacionista, denunció la tortura y contribuyó a establecer derechos clave para los presos políticos en la isla de Robben, trabajando junto a figuras como Nelson Mandela.

Fue nombrada jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) —ejerciendo como su presidenta y estableciendo precedentes contra el genocidio y la violencia de género—, de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, y jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Posteriormente, ocupó el cargo principal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas entre septiembre de 2008 y agosto de 2014. Actualmente se desempeñó como presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, supervisando el informe de 2025 que concluyó que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituían genocidio.

Cada batalla que no dio pelea

Pillay combatió las torturas, el aislamiento y la indefensión de los detenidos. También representó a su propio marido, Gaby Pillay, arrestado bajo la legislación represiva del apartheid. En 1995, bajo la presidencia de Mandela, fue nombrada magistrada del Tribunal Superior sudafricano, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar ese puesto. Pero su carrera estaba a punto de trasladarse a otro escenario marcado por la violencia racial: Ruanda.

La comunidad internacional todavía intentaba comprender cómo alrededor de 800.000 personas, principalmente tutsis, habían sido exterminadas. Pillay fue elegida jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que posteriormente llegó a presidir. Participó en una decisión histórica: el caso contra Jean-Paul Akayesu, antiguo alcalde ruandés, cuya sentencia de 1998 estableció que las violaciones y la violencia sexual podían constituir actos de genocidio cuando eran cometidas con la intención de destruir a un grupo protegido.

Su último gran frente ha sido Gaza. Entre 2021 y 2025 presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados e Israel. En septiembre de 2025, después de casi dos años de ofensiva israelí tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, la comisión publicó una de sus conclusiones más contundentes: Israel había cometido un genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Los investigadores concluyeron que las autoridades y las fuerzas israelíes habían cometido cuatro de los cinco actos genocidas contemplados en la Convención de 1948. Entre ellos, asesinatos, graves daños físicos y psicológicos, imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a destruir total o parcialmente a un grupo y medidas encaminadas a impedir nacimientos. También señalaron al primer ministro Benjamin Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por incitación al genocidio.

"Está claro que existe una intención de destruir a los palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio", declaró Pillay. Israel rechazó categóricamente las conclusiones de la comisión.

Para la jurista sudafricana, la inacción internacional también tiene consecuencias. "Cada día de inacción cuesta vidas y erosiona la credibilidad de la comunidad internacional", advirtió al presentar las conclusiones sobre Gaza.