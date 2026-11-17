Con la llegada de las fiestas de fin de año, muchas familias comienzan a preparar sus hogares con árboles, luces y adornos navideños. Según las creencias del Feng Shui, algunos elementos de la decoración tienen un significado simbólico relacionado con la abundancia, la prosperidad y la energía positiva.

Entre los objetos destacados aparecen las coronas para colocar en la puerta, las campanas y las esferas navideñas. Se trata de tres adornos tradicionales que, además de aportar color y ambientación, representan distintos deseos para el nuevo año.

Las coronas en la puerta de entrada

Las coronas navideñas son uno de los elementos recomendados para decorar el ingreso de la vivienda. Dentro de las interpretaciones del Feng Shui, la corona de laurel se relaciona con la victoria, el honor, el éxito y los logros.

También se destaca la combinación de los colores verde y rojo, ya que el rojo se asocia con la vitalidad, la buena energía y la prosperidad. Por eso, colocar una corona en la puerta principal representa, desde esta tradición, una forma simbólica de recibir nuevas oportunidades.

Campanas para renovar la energía

Las campanas navideñas también forman parte de los adornos vinculados con la buena fortuna. Según el Feng Shui, su sonido armonioso ayuda a limpiar la energía negativa y favorece un ambiente de alegría y celebración.

Pueden colocarse en el árbol de Navidad, en las coronas o en distintos sectores de la casa. Además de su función decorativa, representan los encuentros y los momentos compartidos durante las fiestas.

Esferas doradas y plateadas

Las esferas son otro de los adornos tradicionales que tienen un significado especial dentro de esta filosofía. En particular, las de tonos dorados y plateados se relacionan con la unidad familiar, la abundancia y la prosperidad.

Pueden distribuirse en el árbol navideño o utilizarse como parte de los centros de mesa. De acuerdo con estas creencias, su presencia simboliza el deseo de compartir, mantener la unión familiar y recibir el nuevo año con buenas expectativas.